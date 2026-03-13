Estados Unidos e Israel han golpeado más de 15.000 objetivos desde el inicio de la guerra con Irán a fines de febrero, afirmó este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Durante una rueda de prensa, el secretario de Defensa estadounidense, afirmó también que el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, “está herido y probablemente desfigurado”, sin aportar pruebas sobre su estado. “Sabemos que el nuevo supuesto -y no tan supremo- líder está herido y probablemente desfigurado. Desesperado y escondido, se ocultó. Cobarde. Eso es lo que hacen las ratas”, dijo Hegseth sobre el hijo del asesinado ayatollah Ali Jamenei en una conferencia de prensa desde el Pentágono.. Israel sospecha que Mojtaba Jamenei resultó herido al comienzo de la guerra, ya que no ha aparecido en público desde que asumió el liderazgo tras la muerte de su padre. Desde el inicio de la guerra, no se ha sabido nada del joven en público, lo que ha generado especulaciones sobre su paradero y estado de salud. Pese a su declaración, Hegseth no dio detalles ni aportó pruebas sobre el estado de salud de Jamenei. El jueves hizo sus primeras declaraciones públicas, en las que se comprometió a seguir luchando, prometió más sufrimiento para los estados árabes del Golfo y amenazó con abrir “otros frentes” en una guerra que ya ha perturbado el suministro mundial de energía, la economía global y los viajes internacionales. Jamenei, quien no apareció en cámara, lanzó un contundente mensaje tras los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y aseguró que la zona debe seguir utilizándose “como palanca del bloqueo”. “Nuestro sincero agradecimiento a nuestros valientes combatientes quienes, en un momento en que nuestra nación y amada patria han sido injustamente atacadas por los líderes del frente de la arrogancia, han bloqueado el camino del enemigo con sus poderosos golpes y disipado su ilusión de poder dominar nuestro amado país o posiblemente dividirlo”, concluyó el líder supremo de la Revolución Islámica.