El dólar cotiza a 17.39 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 29 de abril de 2026.Esta cifra evidencia que En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.04%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.41 pesos y un mínimo de 17.38 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar avanzó 0.34%, mientras que en el último año registra una variación de -9.99%, lo que indica un repunte reciente en un contexto anual bajista. En los últimos 10 días predominó una tendencia alcista, con tres retrocesos puntuales y sin jornadas planas; hubo una racha de tres avances a mitad de periodo y un cierre con dos alzas, dejando un balance neto positivo. El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 8.69%. La cotización del Dólar hoy ha mostrado una tendencia positiva, después de dos días consecutivos de incrementos. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha tenido un desempeño favorable. Este crecimiento en la cotización sugiere una mayor confianza en el Dólar, lo que podría ser un indicativo de un entorno económico más estable o atractivo para los inversores. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".