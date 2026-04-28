El riesgo país opera este martes en 586 puntos básicos, con una suba diaria de +4 bps, lo que muestra continuidad en la corrección que se observa hace tiempo, dado que, en la última semana acumula un alza de 53 bps y dejó atrás la fuerte compresión previa. En ese contexto, los bonos soberanos operan con tendencia claramente negativa y caídas generalizadas a lo largo de toda la curva. Los ley extranjera caen entre -0,2% y -0,7% en la rueda, con el tramo medio y largo nuevamente liderando las bajas: GD35, GD38 y GD41 retroceden cerca de medio punto. Las TIR vuelven a moverse hacia la zona de 10%, también con claro freno en la compresión. En los bonares, el comportamiento es incluso más débil y con mayor dispersión. Hay caídas de hasta 2% en el tramo largo (AL38). Ahora, cuando se pone esto en contexto global, la Argentina no va en contramano. La deuda emergente también muestra un tono bajista, pero con una diferencia importante: mientras los soberanos comparables como Ecuador, Turquía o Egipto caen en el día entre 0,3% y 1,5%, en el acumulado semanal muchos todavía mantienen subas relevantes. Por ejemplo, Ucrania o Sri Lanka con fuertes avances mensuales. Parecería que ahí está la clave. Los emergentes corrigen, pero siguen constructivos, mientras que la Argentina corrige después de haber comprimido muy rápido y empieza a mostrar mayor sensibilidad. Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, en diálogo con El Cronista, comentó que la suba del riesgo país está vinculada, por un lado, a un contexto externo más complejo que presiona al alza las tasas a nivel global. “Pero también pesan factores locales: el deterioro en la imagen del Gobierno y ciertos riesgos propios de la deuda”, señaló el experto. Entre ellos, mencionó Repetto, la estructura de los bonos reestructurados bajo Guzmán que “sigue jugando en contra, al tiempo que persiste el riesgo de reversión de las políticas públicas”. Aunque, advirtió el experto, el mercado le asigna una baja probabilidad implícita a ese escenario, igual impacta en las valuaciones actuales de los bonos. Los ADR argentinos operan en un panel dividido. Del lado positivo, el panel muestra subas en energéticas y algunas utilities. YPF avanza 1,8%, Pampa Energía 1,5% y TGS 1,3%, mientras que Central Puerto lidera con 2,1%. Sin embargo, el resto del mercado no convalida ese optimismo. Hay caídas en bancos y consumo. Galicia 1,5%, Macro 1% y Supervielle 0,6%, lo que marca cierta cautela sobre el trade más doméstico. IRSA (1,3%) y Edenor (0,6%) también operan en rojo. El dato más relevante pasa por MercadoLibre, que cae -2,9%, y arrastra al panel. El S&P Merval en dólares sube cerca de 1%, pero su contraparte en pesos cae de manera marginal. Es una sesión más roja que verde para las acciones del Panel Líder con subas de 3,3% para Transener, YPF y Pampa y bajas del orden del 2,9% para Transportadora de Gas del Norte, BYMA y Aluar. Wall Street opera este martes con tono más cauto. El Nasdaq y el S&P 500 se alejan de sus máximos históricos de cierre, en medio de renovadas dudas sobre el boom de la inteligencia artificial, justo antes de una semana clave de balances del sector tecnológico. La presión se concentra en los semiconductores. El índice del sector, que acumula una suba superior al 40% en el año, lidera las bajas y arrastra al Nasdaq, mientras que el Dow Jones se mantiene prácticamente sin cambios. El disparador es un reporte del Wall Street Journal que señala que OpenAI no alcanza sus objetivos internos de usuarios y facturación, lo que reaviva dudas sobre la sostenibilidad del fuerte gasto en infraestructura de IA. El impacto se traslada a las compañías más expuestas. Oracle cae 3,7%, en un contexto de cuestionamientos sobre su dependencia de OpenAI en el negocio de cloud. En paralelo, las acciones de chips retroceden con fuerza: Nvidia, AMD y Broadcom bajan entre 2,2% y 4,7%, mientras que CoreWeave —respaldada por Nvidia— pierde 4,8%. La corrección llega en la antesala de una semana clave: cinco de las siete megacaps vinculadas a IA —las denominadas Magnificent Seven— presentan resultados. Este miércoles reportan Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft, mientras que Apple lo hace el jueves. El foco está en si los números validan las valuaciones actuales del sector. En cuanto a los índices, el S&P 500 cae 0,6%, el Nasdaq pierde 1,1% y el Dow Jones se mantiene casi plano. A nivel sectorial, tecnología lidera las bajas, mientras que energía muestra el mejor desempeño. Entre los destacados, Coca-Cola sube 5% tras resultados mejores a lo esperado y una mejora en su guía anual, restando impacto a los altos precios del petróleo. Más tarde, el mercado sigue de cerca los balances de Visa y Starbucks. En paralelo, la Reserva Federal comenzó una reunión que podría ser la última bajo la presidencia de Jerome Powell. Si bien se espera que mantenga la tasa sin cambios, el mercado se enfoca en el comunicado y la conferencia posterior, en busca de señales sobre cómo evalúa el impacto inflacionario del shock energético.