El nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró este jueves en su primer mensaje que el estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado. El mensaje, publicado por la oficina de Mojtaba Jamenei a través de redes sociales, se conoce en medio de una nueva escalada del petróleo, que volvió a superar parcialmente los u$s 100, mientras crece el temor a más disrupciones en el suministro internacional. “Queridos hermanos combatientes, la exigencia de las masas es la continuación de una defensa eficaz y arrepentida”, dijo Jamenei, quien fue nombrado el domingo como sucesor de su padre, asesinado el sábado 28 de febrero en una ola de ataques estadounidenses e israelíes que dio inicio al actual conflicto. Jamenei, quien no apareció en cámara, lanzó un contundente mensaje tras los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y aseguró que la zona debe seguir utilizándose “como palanca del bloqueo”. “Nuestro sincero agradecimiento a nuestros valientes combatientes quienes, en un momento en que nuestra nación y amada patria han sido injustamente atacadas por los líderes del frente de la arrogancia, han bloqueado el camino del enemigo con sus poderosos golpes y disipado su ilusión de poder dominar nuestro amado país o posiblemente dividirlo”, concluyó el líder supremo de la Revolución Islámica. Apenas unas horas antes, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que “el golfo Pérsico se teñirá con la sangre de los invasores” si las islas iraníes son invadidas después de que medios estadounidenses apuntaran a esa posibilidad. “Abandonaremos toda moderación y haremos que el Golfo Pérsico se tiña con la sangre de los invasores”, dijo en X Qalibaf. El político y ex miembro de la Guardia Revolucionaria sostuvo además que “la sangre de los soldados estadounidenses es responsabilidad personal de Trump”. Nuevos ataques a barcos en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, entre ellos dos petroleros en aguas territoriales de Irak, marcaron lo que fue la decimotercera jornada de guerra, con una nueva subida del precio del brent por encima de los 100 dólares por barril. Luego, recortó el avance para ubicarse en 97 u$s. En la apertura del mercado, el Brent, de referencia en Europa, subía 6,5% para alcanzar un valor de u$s 97,93 el barril. Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) CLc1 también crece un 6% u$s 92,5. El Brent había alcanzado los u$s 119,5 por barril el lunes, su nivel más alto desde mediados de 2022, y luego cayó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán podría terminar pronto. Al mismo tiempo, los países del golfo Pérsico redujeron la producción total de crudo en al menos 10 millones de barriles por día (bpd), un volumen que equivale a casi el 10% de la demanda mundial, como consecuencia del conflicto, según indicó la Agencia Internacional de la Energía en su último informe mensual sobre el mercado petrolero. La Armada de Estados Unidos no está lista aún para escoltar tanqueros a través del estrecho de Ormuz, dijo este jueves el secretario de Energía, Chris Wright, quien prometió que el acompañamiento militar estadounidense por el paso estratégico de petróleo y gas tendrá lugar “pronto”, pero no inmediatamente. “Sucederá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos”, afirmó el funcionario en una entrevista con CNBC. Asimismo, adelantó que es probable que la Armada estadounidense pueda escoltar petroleros, cisternas de gas natural, de helio, fertilizantes o sulfuro (materias primas todas estratégicas para la economía global) a través del estrecho de Ormuz a finales de mes. Según Wright, ahora el foco militar está puesto en destruir las capacidades ofensivas y la industria de defensa iraní y hasta que eso no ocurra no podrán pasar a una fase centrada en reabrir militarmente el estrecho de Ormuz. Pese a esas declaraciones, la Administración estadounidense, con el presidente Donald Trump a la cabeza, repitió en los últimos dos días que las capacidades militares iraníes en misiles, drones y ataque naval están seriamente mermadas y que prácticamente no les queda nada por bombardear. Wright reiteró que la guerra con Irán se decidirá en “pocas semanas” y no meses, después de unos últimos tres días de alta volatilidad en los precios del petróleo. El secretario de Energía publicó el martes en X que, por primera vez desde el comienzo de la operación conjunta con Israel contra Irán, Estados Unidos había escoltado un navío a través del estrecho de Ormuz, algo que borró poco después.