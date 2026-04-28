El avance del cambio climático dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en una crisis concreta en Pakistán. Con eventos extremos cada vez más frecuentes, desde inundaciones devastadoras hasta sequías prolongadas, el país se vio obligado a replantear su relación con el medio ambiente. Ante este escenario, el Gobierno optó por una solución de gran escala: impulsar la reforestación masiva como eje central para recuperar suelos, frenar la desertificación y sostener comunidades rurales que dependen directamente de los recursos naturales. El programa conocido como Ten Billion Tree Tsunami Programme se propuso revertir décadas de deforestación con una meta clara: plantar 10.000 millones de árboles en pocos años. La iniciativa nació tras una experiencia previa exitosa en una provincia del país, donde se logró recuperar una gran cantidad de superficie forestal combinando plantación directa con regeneración natural. Ese modelo fue luego ampliado a nivel nacional bajo una nueva estrategia ambiental. Para 2026, el proyecto quedó integrado dentro de un plan más amplio que busca no solo aumentar la cobertura verde, sino también verificar cuántos árboles sobreviven, un punto clave para medir el verdadero impacto. El avance del programa no solo tiene implicancias ambientales. También generó un efecto directo en la economía local, especialmente en zonas vulnerables. Entre los principales resultados se destacan: En un país con apenas un pequeño porcentaje de superficie forestal, este tipo de iniciativas busca equilibrar el ecosistema y, al mismo tiempo, ofrecer oportunidades laborales donde escasean. Aunque el crecimiento de la masa forestal es evidente, los estudios más recientes muestran que los efectos no son inmediatos. El aumento de áreas verdes es real, pero todavía limitado en términos de escala frente a la magnitud del problema. Las investigaciones detectaron mejoras puntuales en zonas intervenidas, especialmente gracias a la regeneración natural y a la protección de áreas previamente degradadas. Sin embargo, los cambios en variables como temperatura o calidad del aire aún no son significativos. Esto tiene una explicación clara: los beneficios del reforestación masiva requieren tiempo. Los árboles necesitan años para desarrollarse y generar efectos medibles en el clima local. Uno de los puntos más críticos del programa no es la plantación, sino la supervivencia. Las autoridades comenzaron a implementar auditorías para comprobar cuántos árboles continúan creciendo, un factor determinante para el éxito del plan. Además, expertos advierten que una estrategia mal diseñada puede generar efectos no deseados, como presión sobre recursos hídricos o impacto en actividades agrícolas. Por eso, el proyecto prioriza especies adaptadas a cada región, desde zonas montañosas hasta áreas más secas.