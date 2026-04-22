Anunciado como el transatlántico más lujoso del mundo y descripto como “prácticamente insumergible”, el Titanic chocó contra un iceberg frente a Terranova durante su viaje inaugural de Inglaterra a Nueva York. Se hundió en cuestión de horas el 15 de abril de 1912. Y, desde entonces, está sumergido a 3.800 metros en el fondo del Atlántico. Unos 1.500 de los 2.200 pasajeros y tripulantes murieron. Desde entonces, el Titanic sigue siendo objeto de fascinación mundial, en parte por la variedad de historias de vida de quienes iban a bordo, desde indigentes hasta aristócratas, así como de los objetos que rescataron del naufragio. Es el caso de una prenda de lona con 12 compartimentos rellenos de corcho que fue utilizado por Laura Mabel Francatelli, pasajera de la primera clase y sobreviviente de la tragedia, que fue el objeto estrella en un remate público de piezas históricas del Titanic, realizado en Inglaterra. Resulta que Laura Mabel Francatelli viajaba con su empleadora, la diseñadora de moda Lucy Duff Gordon, y el marido de Lucy, Cosmo Duff Gordon. Los tres sobrevivieron en el bote salvavidas nº 1 del Titanic, que fue botado transportando a 12 personas a pesar de tener capacidad para 40. Su incapacidad para recoger a los supervivientes del agua helada se convirtió en fuente de controversia. El dispositivo de flotación permaneció en posesión de la familia de Francatelli, una de los apenas 700 supervivientes, antes de ser adquirido por un coleccionista privado hace 20 años y expuesto en museos de Estados Unidos y Europa. Según investigadores, solo quedan 12 chalecos salvavidas conocidos del RMS Titanic en el mundo, de los 3.000 que había a bordo del barco. Firmado por Francatelli y otros 8 supervivientes del mismo bote salvavidas, el chaleco fue protagonista de la subasta realizada por Henry Aldridge & Son en Devizes, al oeste de Inglaterra. Con un precio base estimado en 350.000 libras (u$s 473.000), se vendió al mejor postor, un comprador telefónico no identificado, pero que trascendió es de Estados Unidos, por una cifra final de 670.000 libras (u$s 906.000). En la misma sesión, un cojín de asiento de uno de los botes salvavidas del Titanic se vendió por 390.000 libras (u$s 527.000) a los propietarios de dos museos del Titanic en Pigeon Forge, Tennessee, y Branson, Misuri. “Estas cifras ilustran el interés continuo por la historia del Titanic y el respeto hacia los pasajeros y la tripulación cuyas historias quedan inmortalizadas por estos objetos de memorabilia”, destacó el subastador Andrew Aldridge. Hasta ahora, el precio récord de subasta por un objeto del Titanic es de 1,56 millones de libras (casi u$s 2 millones en ese momento) pagados en 2024 por un reloj de bolsillo de oro entregado al capitán del RMS Carpathia, el barco que rescató a 700 supervivientes del Titanic.