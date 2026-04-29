El reciente giro judicial en el caso YPF volvió a poner a la Argentina bajo una luz más favorable frente al mercado. En un contexto en el que el país busca atraer inversión y potenciar sectores como energía y minería, esa noticia funciona como una señal positiva: muestra a una Argentina que quiere ordenar frentes sensibles y volver a ser mirada como una plaza posible para crecer. Pero esa oportunidad convive con otra realidad. Mientras el país intenta mostrarse más atractivo para el capital, siguen apareciendo episodios que exponen fragilidades profundas en materia de controles, supervisión y capacidad de respuesta. Las investigaciones vinculadas a la AFA, los escándalos que periódicamente atraviesan al sector público y casos recientes como el de médicos imputados por el presunto robo o desvío de fentanilo y propofol de circuitos hospitalarios no remiten solo a hechos aislados. Evidencian algo más estructural: la dificultad de construir confianza en un país donde todavía aparecen fallas básicas de trazabilidad, custodia, rendición de cuentas y detección temprana de desvíos. Y ahí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria: si un inversor internacional puede traer desde afuera empresas con las que ya trabajó y cuyo funcionamiento conoce, ¿por qué elegiría socios locales si no le transmiten el mismo nivel de seriedad, previsibilidad y confianza? La respuesta no puede ser solo costo o conocimiento del territorio. En esta etapa, eso ya no alcanza. La ventaja competitiva de una empresa local pasa también por su madurez: políticas claras, procesos robustos, responsabilidades definidas, capacidad de documentar y capacidad de demostrar cómo hace las cosas. Esto no aplica solo para grandes compañías. También alcanza a medianas empresas, proveedores, contratistas y socios de negocio que quieran integrarse a cadenas de valor más exigentes. A medida que crecen los sectores con potencial, más importante se vuelve la calidad de los terceros que los rodean. Por eso, este no es solo un momento para hablar de inversiones. Es también un momento para hablar de maduración empresarial. Porque la inversión puede venir de todos modos. Lo que no está garantizado es que encuentre a las empresas locales en condiciones de jugar un papel relevante. Crecer no es solo vender más. Crecer, de verdad, es volverse más confiable.