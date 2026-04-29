El Gobierno oficializó la designación de Matías Gabriel Álvarez como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF). La medida se concretó mediante el Decreto 291/2026, publicado este miércoles 29 de abril en el Boletín Oficial de la República Argentina. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien impulsó la candidatura de Álvarez ante el Poder Ejecutivo. El flamante funcionario sucede a Paul Starc al frente del organismo, quien renunció a fines de enero. En las últimas horas, el Ejecutivo también aceptó la dimisión de Santiago Martín González Rodríguez al cargo de vicepresidente de la UIF, mediante el Decreto 290/2026. El texto del Decreto 291/2026 subraya que el cumplimiento de los estándares internacionales tornaba ineludible la designación inmediata de un nuevo presidente, para garantizar la continuidad de las funciones del organismo encargado de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Antes de la designación formal, el Ministerio de Justicia condujo el procedimiento de selección que exige la ley. El proceso incluyó una consulta ciudadana sobre la idoneidad técnica y moral del candidato, y culminó con una audiencia pública el 22 de abril, en la que particulares, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil pudieron presentar adhesiones u objeciones. Durante esa audiencia, el presidente de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), Juan Félix Marteau, respaldó públicamente a Álvarez. Marteau destacó la trayectoria profesional y el desempeño académico del designado, y valoró especialmente su paso por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) como evidencia de ser un funcionario serio y comprometido. Marteau también advirtió que el narcotráfico representa la principal amenaza a la vida institucional del país, y que genera enormes flujos de dinero ilícito. En ese marco, señaló que designar al frente de la UIF a un especialista en la represión de actividades vinculadas al narcotráfico constituye, a priori, un acierto. Álvarez se desempeñaba como fiscal federal coadyuvante en la PROCUNAR, unidad del Ministerio Público Fiscal dedicada a investigar organizaciones narcocriminales y estructuras financieras asociadas. Ingresó a esa dependencia en 2015 como secretario de Fiscalía y fue escalando posiciones hasta alcanzar el rango de auxiliar fiscal entre 2019 y 2023. Antes de incorporarse al Ministerio Público, integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con Diploma de Honor, con orientación en Derecho Penal. En el plano académico, Álvarez es profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Además, cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes y es co-coordinador adjunto de la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica desde 2017. En 2021, integró el grupo de expertos que redactó la Legislación Modelo contra el Crimen Organizado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo que acredita su experiencia en el ámbito internacional. El Decreto 291/2026 establece que Álvarez asume el cargo por un período de ley a partir del dictado de la norma, en el marco de una renovación más amplia de los organismos involucrados en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos.