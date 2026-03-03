La política iraní atraviesa uno de los momentos más sensibles de las últimas décadas tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei. En un escenario de fuerte tensión interna y escalada en Medio Oriente, la definición de su sucesión se convirtió en una señal clave no solo para el régimen, sino también para los mercados energéticos y la estabilidad regional. Según reportó un medio opositor iraní, el órgano clerical encargado de designar al guía supremo habría elegido a Mojtaba Khamenei, segundo hijo del líder fallecido, como nuevo jefe político y religioso del país. La decisión se habría tomado en un contexto atravesado por presiones internas y movimientos dentro del núcleo duro del poder. Hasta el momento no existe una confirmación oficial de fuentes estatales iraníes de que Irán haya elegido formalmente a un nuevo líder religioso Mojtaba, de 56 años y clérigo chiita de rango medio, era señalado desde hace tiempo como posible heredero. Con fuertes vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica, su figura creció en influencia puertas adentro del régimen, pese a no haber ocupado cargos públicos formales. Su eventual nombramiento abre interrogantes sobre la consolidación de un liderazgo con respaldo militar en un momento de alta volatilidad. Además, reactiva un debate incómodo: la República Islámica construyó parte de su legitimidad cuestionando el poder hereditario durante el régimen del sha. En paralelo, el frente externo suma presión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció garantías para el comercio marítimo en el Golfo Pérsico y no descartó escoltas navales a petroleros. Con la transición en marcha, el foco global vuelve a posarse sobre Teherán y el impacto que tendrá el nuevo liderazgo en la geopolítica energética.