En la sesión de apertura de este miércoles, 29 de abril de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1708 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,09% en relación con el día anterior. En la última semana, el EUR/USD cayó -0.12%, mientras que en el último año subió 0.88%, indicando un retroceso reciente dentro de una tendencia anual levemente alcista. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una leve disminución en comparación con los días anteriores, donde la tendencia ha sido a la baja. Esta caída en el valor refleja un ambiente de incertidumbre económica en el mercado. La tendencia a la baja sugiere que la confianza de los inversores sigue siendo débil, lo que puede afectar la economía en el corto plazo. Es importante monitorear si esta dirección se mantendrá en los próximos días. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 2.42%, es menor que la volatilidad anual del 6.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.