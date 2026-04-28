Los celulares Android incluyen de fábrica un escáner de documentos, una cinta métrica virtual y hasta una máquina de fax, entre otras funciones que pasan desapercibidas para la mayoría. Estas herramientas están disponibles en los modelos Samsung Galaxy y Google Pixel sin necesidad de descargar aplicaciones ni pagar suscripciones. El acceso varía según el fabricante, pero el principio es el mismo: las herramientas están integradas al sistema y listas para usar. Samsung y Google incorporaron capacidades de reconocimiento de texto, conversión de archivos y realidad aumentada directamente en sus apps nativas, sin pasos adicionales. El teléfono funciona como escáner, cinta métrica y máquina de fax al mismo tiempo. Estas son las cuatro funciones nativas más útiles: Extrae texto de cualquier imagen desde la cámara o la galería. Disponible en la galería, Chrome y Gmail. El proceso es igual en los tres casos: menú de tres puntos → imprimir → guardar como PDF. La mayoría de los Android modernos son compatibles con ARCore, la tecnología necesaria para medir con la cámara. En Pixel, la app es Measure; en Samsung, Quick Measure, disponible en la Galaxy Store. El flujo más simple: convertir el documento en PDF y enviarlo desde una app de fax. Fax.Plus, una de las opciones más completas en Google Play, permite firmar documentos, integrarse con servicios en la nube y programar envíos. Ninguna requiere configuración previa. El acceso depende del modelo: Escáner de texto y conversión a PDF: están integrados en la app de cámara (Samsung) o en Google Lens (Pixel). Aparecen solos cuando el sistema detecta texto o un documento en el encuadre. Cinta métrica: si no viene preinstalada, hay que descargar la app correspondiente. En Pixel, buscar “Measure” en Google Play; en Samsung, “Quick Measure” en la Galaxy Store. Que el modelo no figure en la lista oficial de dispositivos ARCore no significa que la función no funcione: vale la pena intentarlo de todas formas. Fax: el único paso previo es tener el documento en PDF. Desde ahí, cualquier app de fax en Google Play permite enviarlo sin línea telefónica ni equipo físico.