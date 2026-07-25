Con la llegada del invierno, muchas personas aprovechan para comenzar tratamientos estéticos que durante el verano suelen postergarse.

La menor exposición al sol favorece una recuperación más segura y mejora los resultados, por lo que el período comprendido entre junio y septiembre se vuelve uno de los ideales .

El peeling químico es uno de los procedimientos estéticos recomendados para esta temporada. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Entre todas las opciones disponibles, los especialistas coinciden en que existe un procedimiento particular ideal para esta temporada: el peeling químico.

Se trata de uno de los más recomendados para esta época del año, por lo que aquellas personas que busquen conocer los beneficios, deberán tomar nota de los detalles del tratamiento.

Por qué el peeling químico es ideal para el invierno

Este tratamiento consiste en aplicar sustancias que renuevan las capas superficiales de la piel para mejorar su aspecto.

Se utiliza para tratar:

Manchas en la piel.

Cicatrices de acné.

Líneas finas de expresión.

Poros dilatados.

Textura irregular del rostro.

Como después del procedimiento la piel queda más sensible a la radiación UV, realizarlo durante los meses fríos disminuye el riesgo de manchas y otras complicaciones.

Qué otros tratamientos faciales conviene hacerse

Además del peeling químico, el invierno también es una buena época para comenzar otros procedimientos que requieren cuidados posteriores.

Entre los más recomendados se encuentran:

Tratamientos con láser.

Luz pulsada intensa (IPL).

Microneedling .

Radiofrecuencia fraccionada .

Procedimientos para estimular la producción de colágeno.

Al haber menos exposición al sol, es más sencillo completar las sesiones y respetar las indicaciones de los especialistas.

Qué cuidados hay que tener después del tratamiento

Los dermatólogos recuerdan que, incluso en invierno, el uso de protector solar sigue siendo indispensable para proteger la piel durante la recuperación.

Además, recomiendan mantener una buena hidratación y seguir todas las indicaciones médicas para lograr resultados más seguros y duraderos, de modo que la piel llegue completamente recuperada a la primavera y el verano.