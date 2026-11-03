El oficio ofrece salarios superiores al promedio nacional y oportunidades de formación sin necesidad de un título universitario.

Estados Unidos necesitará más electricistas durante la próxima década para acompañar el crecimiento de la construcción, modernizar su red eléctrica y responder al aumento del consumo de energía.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) proyecta que el empleo en esta ocupación crecerá un 9% entre 2025 y 2035, un ritmo superior al promedio de los trabajos del país.

El organismo estima que habrá 72,700 vacantes anuales para electricistas durante ese período. La demanda estará impulsada tanto por el reemplazo de trabajadores que se jubilen o cambien de actividad como por la creación de nuevos puestos .

Cuánto gana un electricista en Estados Unidos

El salario medio anual de un electricista en Estados Unidos alcanzó los 63,190 dólares en mayo de 2025, según la BLS. Esto equivale a unos 30.38 dólares por hora.

La remuneración supera la medida de otras actividades: los trabajadores de la construcción ganaban 58,150 dólares al año, mientras que el promedio para todas las ocupaciones era de 50,980 dólares.

Sin embargo, los ingresos varían según la experiencia, el empleador y el sector:

El 10% con menores ingresos ganaba menos de 42,640 dólares anuales.

El salario medio era de 63,190 dólares.

El 10% con mayores ingresos superaba los 108,510 dólares al año.

En fabricación, el el salario medio alcanzaba los 74,550 dólares, mientras que quienes trabajaban para contratistas eléctricos percibían unos 61,570 dólares anuales.

Por qué Estados Unidos necesita cada vez más electricistas

La expansión de la construcción y el desarrollo de nuevas tecnologías aumentan la necesidad de instalaciones eléctricas en viviendas, comercios, fábricas y centros de datos.

La BLS señala que estos profesionales serán fundamentales para conectar nuevas fuentes de energía, como la solar y eólica, con hogares, empresas y redes eléctricas.

También influye el crecimiento de la inteligencia artificial. Los centros de datos que respaldan esta tecnología requieren grandes cantidades de electricidad, lo que impulsa la modernización de la red nacional y la construcción de infraestructura energética.

La Oficina de Estadísticas Laborales proyecta que el empleo en esta ocupación crecerá un 9% entre 2025 y 2035, un ritmo superior al promedio de los trabajos del país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo convertirse en electricista

Para ingresar a la profesión, el requisito educativo habitual es contar con un diploma de escuela secundaria o su equivalente. No es necesario tener título universitario.

La mayoría aprende mediante programas de capacitación práctica conocidos como apprenticeships, que combinan clases técnicas con experiencia laboral supervisada. Otra alternativa es comenzar una escuela técnica.

Qué hacen los electricistas y por qué son importantes para la construcción

Los electricistas instalan, mantienen y reparan sistemas de energía, iluminación, comunicaciones y control.

Su trabajo es indispensable para que los edificios puedan funcionar. En las obras nuevas, el cableado suele estar más accesible. En cambio, las tareas de mantenimiento pueden exigir localizar fallas en espacios reducidos o reparar equipos difíciles de alcanzar.

Entre sus principales tareas se encuentran:

Leer planos y diagramas técnicos.

Instalar sistemas de cableado, iluminación y control.

Inspeccionar transformadores, interruptores y otros componentes.

Detectar fallas y reparar equipos eléctricos.

Cumplir las normas de construcción y seguridad.

Cuántos electricistas trabajan en Estados Unidos y cómo crecerá el empleo

En 2025, Estados Unidos contaba con aproximadamente 821,000 electricistas. La mayoría trabajaba para contratistas eléctricos y empresas de instalación de cableados, que concentraban el 66% del empleo.

La BLS proyecta que la ocupación crecerá un 9% entre 2025 y 2035, frente al 6% previsto para los trabajadores de la construcción y el 3% para el conjunto de las ocupaciones. Además, se esperan unas 72,700 vacantes promedio por año. Muchas estarán relacionadas con el reemplazo de trabajadores que abandonen la profesión o se retiren.