La fabricante de aviones Bombardier anunció un plan para contratar 800 trabajadores en cuatro estados de Estados Unidos, como parte de su expansión.

La fabricante canadiense de aviones Bombardier anunció un plan para contratar a 800 trabajadores en Estados Unidos, como parte de una estrategia de expansión de sus operaciones e instalaciones. La iniciativa contempla oportunidades laborales en cuatro estados y una inversión inicial estimada de US$270 millones.

Según informó la compañía en un comunicado oficial publicado el 23 de octubre de 2026, actualmente está reclutando personal para cubrir 500 puestos de trabajo y prevé crear otros 300 empleos mediante nuevos proyectos de expansión.

¿Cuáles son los cuatro estados donde Bombardier contratará trabajadores?

La empresa confirmó que las oportunidades laborales se distribuirán entre Kansas, Texas, Indiana y Connecticut, donde desarrolla actividades vinculadas con la industria aeronáutica y proyecta ampliar sus instalaciones.

Los estados incluidos en el anuncio son:

Kansas : la compañía mantiene su principal base de operaciones estadounidense en Wichita, donde inauguró recientemente un nuevo centro de formación para fortalecer la capacitación de trabajadores.

Texas : concentrará 150 de los 300 nuevos empleos previstos. La empresa también proyecta ampliar sus operaciones de servicios en Dallas.

Indiana : Bombardier anunció un nuevo centro de mantenimiento en el Aeropuerto Internacional de Fort Wayne, cuya apertura estaba prevista para noviembre de 2026.

Connecticut: la fabricante planea desarrollar nuevos proyectos de expansión de sus instalaciones.

La compañía no detalló cuántas de las 500 vacantes actualmente en proceso de contratación corresponden a cada estado.

Bombardier anunció un plan de expansión en Estados Unidos que contempla la contratación de 800 trabajadores en cuatro estados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo será la expansión de Bombardier en Estados Unidos?

El plan contempla una inversión inicial estimada de US$270 millones, destinada al crecimiento de la infraestructura de la compañía en territorio estadounidense.

Entre las principales iniciativas se encuentra el nuevo centro de servicios de Fort Wayne, Indiana, que contará con aproximadamente 5.990 metros cuadrados de superficie y capacidad para recibir hasta seis aeronaves.

Estas instalaciones estarán destinadas a realizar tareas de mantenimiento programado y no programado, modificaciones, instalaciones de sistemas de aviónica y asistencia a aeronaves que no puedan continuar operando por problemas técnicos.

La compañía también anunció nuevos proyectos de expansión en Dallas y Connecticut, mientras que en Wichita inauguró un centro de formación para desarrollar las capacidades de su personal.

¿Qué puestos de trabajo ofrece Bombardier y cómo postularse?

En su anuncio, Bombardier informó que busca incorporar personal para sus operaciones en Estados Unidos, especialmente en el marco del crecimiento de su red de servicios aeronáuticos.

Quienes quieran consultar las oportunidades laborales pueden ingresar al portal oficial de empleos de Bombardier, donde la empresa publica sus búsquedas de personal.

La compañía destacó que su expansión busca fortalecer sus capacidades operativas y continuar desarrollando su presencia en el mercado aeronáutico estadounidense.