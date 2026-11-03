El delantero del CD Tenerife español Jesús de Miguel, de 30 años, falleció en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria.

El delantero español del CD Tenerife, Jesús de Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde fue ingresado anoche en cuidados intensivos tras sufrir un fuerte golpe durante un partido contra el Andorra.

“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 (hora España), de Jesús de Miguel Alameda”, informó el club canario en sus redes sociales.

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido de la Segunda División española entre el Tenerife y el FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista sufrió un fuerte golpe contra el arquero visitante, Jesús Owono.

Cuando este último salió precipitadamente de su área para despejar una pelota, golpeó al delantero en el pecho con la rodilla, lo que le causó a De Miguel un paro cardiorrespiratorio.

El incidente obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, con el fin de facilitar el acceso al terreno de juego de los servicios sanitarios.

El delantero del CD Tenerife español Jesús de Miguel, de 30 años, falleció en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. EFE

Los profesionales médicos atendieron al futbolista en la misma cancha y, luego, lo evacuaron de urgencia en ambulancia al hospital.

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, agregó el club.

Asimismo, este agradeció “todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas” y solicitó el máximo respeto a su privacidad “en estos terribles momentos”.

Con información de EFE.