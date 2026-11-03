Una de las pausas permitirá que los estudiantes disfruten de un fin de semana de cuatro días.

Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York tendrán jornadas sin clases durante noviembre de 2026: el miércoles 11, por el Día de los Veteranos, y el jueves 26 y viernes 27, por el feriado de Acción de Gracias.

La combinación de estos últimos dos días con el sábado 28 y domingo 29 permitirá que los estudiantes tengan cuatro días consecutivos de descanso, según el calendario oficial del Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYCPS).

Qué días de noviembre no habrá clases

El calendario escolar 2026-2027 establece jornadas sin actividad académica durante noviembre:

Miércoles 11 de noviembre: no habrá clases por el Día de los Veteranos (Veterans Day).

Jueves 26 de noviembre: comienza el receso de Acción de Gracias (Thanksgiving).

Viernes 27 de noviembre: continúa el receso de Acción de Gracias.

Las fechas corresponden al Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYCPS) y abarcan a los programas educativos desde 3-K hasta el grado 12. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los cuatro días seguidos sin clases

El descanso más prolongado llegará hacia el final de noviembre. Como el Día de Acción de Gracias se celebrará el jueves 26 y las escuelas permanecerán cerradas también el viernes 27, los alumnos podrán disfrutar de cuatro días consecutivos sin asistir a clases, ya que ambas fechas se combinarán con el fin de semana:

Jueves 26 de noviembre: feriado de Acción de Gracias

Viernes 27 de noviembre: segundo día del receso escolar.

Sábado 28 de noviembre: fin de semana.

Domingo 29 de noviembre: fin de semana.

Los alumnos regresarán a las aulas el lunes 30 de noviembre, según el calendario escolar.

A qué escuelas de Nueva York se aplica el calendario

Las fechas corresponden al Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York (NYCPS) y abarcan a los programas educativos desde 3-K hasta el grado 12.

Por su parte, las escuelas privadas, parroquiales y charter, así como los centros de educación temprana y los programas de cuidado infantil familiar, pueden tener fechas diferentes. Por eso, la propia autoridad educativa recomienda consultar directamente con cada institución para confirmar sus jornadas de actividad y descanso.