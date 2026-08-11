A solo horas del eclipse solar del 12 de agosto, las autoridades de protección de los consumidores han ordenado retirar del mercado seis modelos de gafas destinadas a observar el fenómeno por el riesgo de lesiones oculares. La advertencia llega en plena cuenta atrás para uno de los acontecimientos astronómicos más esperados en España.

Los productos afectados corresponden a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia. Las irregularidades fueron detectadas por organismos de consumo de la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón.

La alerta cobra especial importancia porque mirar directamente al Sol durante un eclipse solar sin una protección adecuada puede provocar daños graves en la retina. Además, algunas lesiones pueden no generar dolor inmediato y sus consecuencias pueden manifestarse posteriormente.

Eclipse solar del 12 de agosto: cuáles son las seis gafas afectadas por la retirada

Imagen ilustrativa Shutterstock

Las órdenes comunicadas afectan a productos de seis marcas diferentes. Esto no implica que todos los productos comercializados por esas compañías estén afectados, sino las referencias incluidas específicamente en las alertas de consumo.

Entre los productos identificados se encuentra Lionstar, modelo LSP1, incluido el 5 de agosto por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid en la red de alerta de productos no alimentarios peligrosos. La actuación contempla la prohibición de comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas.

También aparecen las gafas ECP Eye Care Professional, incorporadas el 3 de agosto por la Dirección General de Comercio y Consumo de Castilla y León, y las gafas Pelispan, cuya retirada fue incluida en la red de alerta el 29 de julio por el Instituto Gallego de Consumo.

La lista se completa con los siguientes productos:

Lionstar: modelo LSP1.

ECP Eye Care Professional: producto incluido en la alerta de Castilla y León.

Pelispan: producto incluido en la alerta de Galicia.

Homanaje: modelo QW-50Z1.

Orro: modelo O37-R, lote 2603-01, fecha de fabricación 2026-03.

Opticalia: modelo GP0247.

En el caso de Homanaje QW-50Z1, la alerta también fue tramitada desde Galicia el 29 de julio. El modelo Orro O37-R, lote 2603-01, fue incluido el 30 de julio por la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados de La Rioja.

Por último, la alerta correspondiente al producto de Opticalia fue incorporada el 31 de julio por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón.

Por qué estas gafas para el eclipse pueden representar un riesgo para los ojos

El problema detectado resulta especialmente llamativo. Según la descripción de las órdenes de retirada, el filtro está por debajo del mínimo de transmitancia, por lo que resulta excesivamente oscuro.

Esto puede hacer que el usuario se coloque las gafas para observar el eclipse solar, pero vea únicamente oscuridad y sea incapaz de localizar el disco del Sol. Ante esa situación, existe el riesgo de que intente mover o retirar momentáneamente la protección.

La descripción incluida en las alertas explica: “El usuario se coloca las gafas para observar el eclipse solar. Al estar el filtro por debajo del mínimo de transmitancia (excesivamente oscuro), el usuario solo ve oscuridad total y no consigue localizar el disco solar”.

El documento continúa: “Como reacción previsible, y estando de cara al sol, el usuario se desliza las gafas hacia la frente, las ladea o se las retira un instante para encuadrar la posición del sol con la intención de volvérselas a colocar inmediatamente”.

Ese instante puede ser suficiente para dejar los ojos directamente expuestos a la radiación solar visible, infrarroja y ultravioleta.

La consecuencia advertida es especialmente grave: “Se produce una lesión química o térmica en las células foveales de la retina”.

Eclipse solar: qué puede pasar en los ojos al mirar directamente al Sol

Observar directamente el Sol puede producir una lesión en la retina conocida como retinopatía solar. La mácula, situada en la zona central de la retina, desempeña un papel esencial en funciones como leer, distinguir detalles o reconocer caras.

Una exposición inadecuada durante el eclipse solar puede provocar pérdida de visión central, distorsión de las imágenes, alteraciones en la percepción de los colores o diferencias de visión entre ambos ojos.

Uno de los principales problemas es que el daño no necesariamente se percibe en el mismo momento de la exposición. Los síntomas pueden aparecer posteriormente, por lo que haber observado el Sol aparentemente sin molestias no garantiza que los ojos no hayan sufrido daños.

La sanidad pública de Castilla y León ha advertido expresamente de que la retinopatía solar puede provocar daños permanentes y recomienda buscar atención médica si después del eclipse aparecen síntomas como visión borrosa, manchas oscuras en el centro de la visión, dificultad para distinguir colores o imágenes distorsionadas.

Qué gafas hay que utilizar para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Para contemplar directamente el eclipse solar es necesario utilizar gafas específicas para observación solar que cumplan los requisitos correspondientes. Una de las referencias fundamentales es la norma internacional ISO 12312-2.

Las gafas de sol convencionales no sirven para mirar directamente al Sol. Tampoco deben utilizarse como sustitutos radiografías, cristales ahumados, vidrios oscurecidos ni filtros caseros.

Antes de utilizar unas gafas para el eclipse conviene comprobar que no tengan arañazos, perforaciones, roturas o cualquier otro deterioro. Las autoridades sanitarias recomiendan adquirirlas en lugares de confianza y comprobar correctamente su identificación y certificación.

Además, ponerse unas gafas para eclipses no convierte automáticamente en segura la observación a través de dispositivos ópticos. Telescopios, prismáticos y cámaras necesitan filtros solares específicos colocados correctamente delante del objetivo.

Cuándo será el eclipse solar en España y dónde se verá mejor

El eclipse solar total tendrá lugar el miércoles 12 de agosto de 2026 y será visible desde una extensa zona de España. En Euskadi comenzará aproximadamente a las 19:30 horas y alcanzará su máximo hacia las 20:30 horas.

Álava será una de las zonas privilegiadas para contemplar el fenómeno. La totalidad también podrá observarse en gran parte de Bizkaia y en algunos puntos de Gipuzkoa, mientras que en otras áreas vascas el eclipse será prácticamente total.

Durante la totalidad, la Luna ocultará completamente el Sol durante un breve periodo. El cielo se oscurecerá, disminuirá la temperatura y podrá observarse la corona solar.

Justo antes de la totalidad podrán aparecer las conocidas Perlas de Baily, pequeños puntos luminosos provocados por la luz solar que atraviesa irregularidades del relieve lunar. Después aparece el llamado anillo de diamante, uno de los instantes visualmente más espectaculares del eclipse.

La recomendación oficial para observar el eclipse sin poner en riesgo la vista

Llega el eclipse solar más largo del siglo: los expertos advierten que observarlo directamente puede llevar a lesiones irreversibles. ChatGPT

El Gobierno Vasco ha pedido utilizar gafas homologadas para el eclipse y evitar mirar directamente al Sol sin protección. Incluso cuando la Luna haya cubierto casi completamente el disco solar, la parte todavía visible puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina.

La sanidad pública de Castilla y León también insiste en la prevención y advierte de que no existe un tratamiento médico específico capaz de revertir una retinopatía solar una vez producido el daño.

Por eso, quienes ya hayan comprado sus gafas deberían comprobar marca, modelo, estado del filtro y referencia a la norma ISO 12312-2 antes del 12 de agosto y, especialmente, verificar que el producto no corresponda a alguna de las referencias incluidas en las alertas.

El eclipse solar del 12 de agosto será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes vividos en España en décadas. Pero la espectacularidad del fenómeno también obliga a extremar las precauciones: unos segundos mirando directamente al Sol sin la protección correcta pueden ser suficientes para poner en riesgo la visión.