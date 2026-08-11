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España se prepara para un fenómeno astronómico que ya tiene fecha y que podrá observarse de una manera especialmente llamativa en varias regiones del país: el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto .

Este evento celestial será visible en todo el país, aunque no todos podrán verlo con la misma intensidad.

El evento será especialmente esperado por los habitantes que de las regiones alcanzadas por la franja de totalidad, donde durante unos instantes la Luna cubrirá por completo el disco del Sol .

Para quienes tengan la posibilidad de apreciarlo, se han difundido algunas recomendaciones fundamentales que no deberán pasarse por alto.

Cómo observar el eclipse de forma segura y sin riesgo a la vista. (Imagen ilustrativa generada con IA) IA

Eclipse solar total del 12 de agosto: cuándo y cómo observarlo en España

El miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el eclipse total de Sol, uno de los principales acontecimientos astronómicos de los últimos años.

El fenómeno comenzará durante la tarde y alcanzará su máximo en España después de las 20:30, cerca de la puesta de sol.

La totalidad durará entre uno y dos minutos, mientras que en el resto del territorio español se podrá observar un eclipse parcial .

Cuáles son los lugares de España donde el eclipse será total

La franja de totalidad atravesará diferentes zonas del país de oeste a este. Entre las comunidades que podrán experimentar la totalidad aparecen:

Galicia.

Asturias

Castilla y León

Aragón

Comunidad Valenciana

Baleares.

En esas regiones, la Luna llegará a ocultar completamente el Sol durante unos segundos. El resto de España también podrá observar el fenómeno, pero de manera parcial.

La hora exacta dependerá de la ubicación del observador, por lo que quienes quieran presenciar la totalidad deberán consultar previamente las previsiones y elegir un punto con buena visibilidad hacia el horizonte.

Cómo mirar el eclipse solar de forma segura sin dañar la vista

Observar el Sol directamente puede provocar daños permanentes en la retina, incluso sin que aparezca dolor o una señal inmediata de advertencia.

Por eso, durante las fases parciales es indispensable utilizar gafas homologadas para observación solar que cumplan la norma ISO 12312-2:2015.

Los anteojos de sol comunes, radiografías, cristales ahumados y otros métodos caseros no sirven como protección. En caso de utilizar cámaras, prismáticos o telescopios, también deberán contar con filtros solares adecuados.