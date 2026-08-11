En esta noticia 3 rituales claves que debes hacer el día del eclipse

Este miércoles 12 de agotos millones de personas podrán ver el eclipse anular de sol. Esta fecha es clave para realizar importantes y poderosos rituales que atraigan el amor, el dinero, la salud y la abundancia por medio del cambio energético que habrá en en todo el universo.

Este es un evento astronómico muy especial, donde la Luna se encuentra más alejada de la Tierra en su órbita elíptica, lo que hace que su disco no cubra completamente el disco solar, dejando un anillo de luz alrededor del borde de la Luna.

Eclipse de solos y los mejores rituales. Fuente: Archivo.

Muchas culturas y tradiciones a lo largo de la historia han atribuido significados espirituales y simbólicos a los eclipses solares, incluyendo los eclipses anulares.

Para muchas creencias, un eclipse es una gran oportunidad para renovar las energías y hacer limpias energías para atraer la abundancia, la buena vibra, la riqueza, el amor y la felicidad.

Interpretaciones milenarias como el Feng Shui o creencias metafísicas o de magia blanca asocian ciertos cambios en la Tierra y las personas a influencias energéticas provistas por los eclipses.

Rituales para el día del eclipse. Fuente: Bing AI.

3 rituales claves que debes hacer el día del eclipse

Pídele al universo en medio de este poderoso fenómeno astronómico, que te dé dinero, amor, salud, bienestar, riqueza y mucha felicidad por medio de estos rituales.

Ritual con palo santo: Es uno de los más comunes y fáciles de llevar a cabos. Compra palo santo o usa el que ya tiene y quema en un cuenco de barro algunos trozos o bien, enciende una varita de palo santo.

En ambos casos, lleva el humo o aroma del palo santo por todos los rincones de tu casa el día del eclipse. Si lo puedes hacer justo en el momento cuando el fenómeno está pasando por tu lugar, mucho mejor.

Quemar palo santo. Fuente: Pixabay.

Ritual de la carta: En un papel blanco, escribe tus peticiones de amor, riqueza, dinero y fortuna. Debe estar pendiente de a qué hora es el eclipse para que puedas sentarte en un lugar en silencio y escribir tu lista de deseos.

Una vez que los hayas terminado de escribir, dobla la hoja y quémala en la llamada de una vela violeta para transmutar y cambiar las energías que te ayudarán a concretar tus deseos. Si no tienes una vela violeta, usa una blanca.

Ritual de carga de cristales y piedras preciosas: Se cree que los eclipses son momentos ideales para cargar energéticamente sus cristales y piedras preciosas.

Quemar una carta de deseos en el eclipse. Fuente: Pixbay.

El Feng Shui recomienda exponer tus piedras, cristales o cuarzos a la luz del poderoso eclipse.

Se eligen piedras asociadas con el amor y la abundancia, como el cuarzo rosa o la citrina, y se exponen a la luz del eclipse, ya sea directamente o colocándolos en un lugar donde puedan recibir la luz lunar.

El día del eclipse procura vestir de color blanco o violeta, mantén la armonía de tu aura con aromas cálidas, evita los disgustos, apela a la meditación guiada o en silencio.

Usa estos rituales con la fe y la convicción de que el universo conspirará para llevar a tu vida el amor, la felicidad, el dinero y abundancia.