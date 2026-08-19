Donald Trump anunció este miércoles la posibilidad de concretar un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un antes de terminar el año, según comunicó a periodistas en la Casa Blanca.

La respuesta llegó cuando los reporteros le preguntaron si esperaba reunirse con él hacia finales de año, informó The Wall Street Journal.

“Sí, lo haré”, aseguró Trump sin dar detalles adicionales sobre la propuesta.

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen poco después de que afirmara mantener una “buena relación” con el régimen de Pyongyang.

Trump anunció reducir las maniobras militares realizadas en conjunto con Corea del Sur, decisión que busca evitar enviar señales hostiles al dictador norcoreano.

Sin embargo, Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, negó poseer información sobre cualquier comunicación entre Kim Jong-un y Trump.

La influyente funcionaria emitió un comunicado este miércoles rechazando los reportes procedentes de Washington que mencionaban contactos directos entre ambos.

“En cuanto a las recientes noticias procedentes de Washington sobre la comunicación entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos, no tengo conocimiento alguno al respecto, y probablemente sea el único asunto relacionado con la política exterior de nuestra alta dirección del que no estoy al tanto”, declaró Kim Yo Jong.

Se produjo un incidente inesperado que provocó duras críticas por parte de Kim Jong Un. Foto: Archivo.

Poco después de la negativa de la hermana de Kim, Trump preseentó números concretos sobre el arsenal nuclear norcoreano.

El mandatario manifestó que Corea del Norte posee 57 armas nucleares muy potentes y criticó que nunca debería haberse permitido que el régimen las adquiriera.

Pese a la preocupación por el arsenal, Trump insistió en sus vínculos personales con el dictador.

“Él tiene 57 armas nucleares muy potentes. Nunca se debió permitir que esto ocurriese. Pero las consiguió. Me entiendo muy bien con él”, expresó Trump.

Un día antes de estas declaraciones, Trump había ordenado al Pentágono reducir de forma sustancial el ejercicio Ulchi Freedom Shield, una maniobra conjunta con Corea del Sur.

A través de su red Truth Social, instruyó al secretario de Defensa Pete Hegseth que calificara las maniobras de “inapropiadas y hostiles” hacia Pyongyang. Trump reconoció que ya era tarde para cancelarlas completamente, dado que estaban programadas para comenzar ese lunes.

El ejercicio Ulchi Freedom Shield se extendió del 17 al 27 de agosto con la participación de aproximadamente 18.000 militares surcoreanos.

Aunque Trump anunció la reducción, el Ministerio de Defensa de Corea del Sur señaló que las maniobras avanzaron “conforme a lo planeado”, mientras que la oficina del presidente surcoreano Lee Jae-myung indicó que ambos países mantenían una “estrecha coordinación” respecto al tema.