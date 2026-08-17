Trump promete anexar el estrecho de Ormuz tras “derrotar” a Irán: “Lo declararé territorio de Estados Unidos”

La excongresista estadounidense Marjorie Taylor Greene aseguró que en Washington se están discutiendo “en reuniones de estrategia” opciones para usar armas nucleares contra Irán, según comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

“Sí, leyeron bien. Es real. No estoy especulando, lo sé”, escribió en X la exaliada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Greene recordó los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, sus más de 200.000 muertos y las secuelas de radiación, cáncer y malformaciones congénitas, subrayando que la experiencia llevó a que la humanidad jurara “nunca más”.

La exlegisladora condenó a la administración de Donald Trump por haber atacado a Irán, pese a que los propios servicios de inteligencia habían concluido que Teherán estaba “muy lejos” de fabricar un arma nuclear.

Advirtió además que el uso de armas atómicas por parte de Estados Unidos podría desencadenar un holocausto que arrastraría al mundo a un gran conflicto, depresión económica y un sufrimiento humano sin precedentes.

“La gente tiene que alzar la voz y detener esta locura. EE.UU. no es intocable”, aseveró Taylor Greene en una publicación.