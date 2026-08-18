El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que Kim Jong-un respondió a sus mensajes de acercamiento diplomático. La confirmación llegó luego de que Washington ordenara reducir sus ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

El mandatario calificó los intercambios con Pionyang como “muy positivos”. Según explicó, la medida busca destensar la relación con su rival nuclear en la península coreana.

La decisión fue anunciada por Trump el domingo en Truth Social y ratificada este lunes ante periodistas. Según dijo, responde al costo económico de las maniobras y a un mensaje que consideró “inapropiado y hostil” hacia Corea del Norte.

¿Qué cambia con la reducción militar de Estados Unidos en Corea?

La medida afecta a los ejercicios militares conjuntos entre Washington y Seúl. No alcanza a la cantidad de tropas estadounidenses desplegadas en la península.

Estados Unidos mantiene unos 28.500 militares en Corea del Sur. Esa cifra no fue mencionada en ningún anuncio de reducción hasta el momento.

Trump argumentó que gran parte del costo de estos simulacros recae sobre Estados Unidos. También señaló que Corea del Sur se negó recientemente a sumarse a la ofensiva de Washington contra Irán.

Entre los motivos que expuso el mandatario se cuentan:

El costo económico de los ejercicios, mayormente afrontado por Estados Unidos.

La negativa de Seúl a colaborar con Washington en el conflicto con Irán.

Su intención de enviar una señal de distensión hacia Pionyang.

Antecedente similar en su primer mandato

Trump ya había suspendido estos ejercicios en 2018. Fue durante las negociaciones de desnuclearización con Kim Jong-un, cuando calificó las maniobras de “provocativas”.

La medida afecta a los ejercicios militares conjuntos entre Washington y Seúl.

¿Cómo impacta esta decisión en la relación con Corea del Norte y Corea del Sur?

Para Corea del Norte, el gesto representa una posible reapertura del diálogo. Las negociaciones de desnuclearización se habían quebrado en 2019.

Trump evitó dar precisiones sobre el contenido de los intercambios con Kim Jong-un. Insistió, eso sí, en que la relación entre ambos es cercana y de mutuo entendimiento.

Para Corea del Sur, el mensaje resultó ambiguo. El Gobierno surcoreano indicó que analiza los dichos de Trump y espera que la mejora con Pionyang derive en conversaciones de fondo.

Especialistas en la región advirtieron que reducir estos ejercicios podría debilitar la coordinación militar conjunta. También señalaron que afectaría el poder de disuasión frente a eventuales conflictos en Asia.