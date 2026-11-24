Construyeron un palacio en medio de un lago, tiene cinco pisos y cuatro quedan bajo el agua.

En medio de un lago de la India se levanta una construcción que parece desafiar las leyes de la arquitectura.

Se trata del Jal Mahal, conocido como el Palacio del Agua, un edificio histórico que sorprende por su particular diseño: tiene cinco niveles, pero cuando el embalse alcanza su mayor capacidad, cuatro quedan completamente bajo la superficie.

Ubicado en Jaipur, este antiguo palacio combina una historia vinculada a la escasez de agua con una arquitectura que lo convirtió en uno de los paisajes más reconocidos de la región.

Aunque actualmente no está habitado, su silueta continúa atrayendo a turistas de distintas partes del mundo.

Jal Mahal: el palacio de la India que nació por una fuerte sequía

El Jal Mahal se encuentra en el lago Man Sagar, al norte de Jaipur. Su historia está relacionada con un problema que afectó a la región en 1596, cuando una intensa sequía obligó a construir una presa de piedra para almacenar agua y abastecer a las poblaciones cercanas.

Décadas más tarde, entre 1699 y 1743, el maharajá Jai Singh II impulsó una renovación del embalse y desarrolló el edificio que hoy se conoce como el Palacio del Agua.

La construcción se integró al paisaje del lago y adquirió una apariencia particular que la diferencia de otras edificaciones históricas de la India.

Jal Mahal: el palacio de la India que nació por una fuerte sequía. Fuente: Wikipedia. A.Savin

El secreto arquitectónico del castillo que tiene cuatro pisos bajo el agua

Uno de los aspectos más llamativos del Jal Mahal es su estructura. El palacio fue construido con piedra arenisca roja y cuenta con cinco niveles, aunque su aspecto cambia según la cantidad de agua acumulada en el lago.

Durante la temporada de lluvias, cuando el embalse alcanza un nivel elevado, cuatro pisos quedan sumergidos y solamente permanece visible la planta superior. Desde la orilla, esta disposición genera la impresión de que el edificio flota sobre el agua.

Otro detalle de su construcción está relacionado con los materiales utilizados. La mezcla de cal aplicada en sus paredes contribuyó a proteger la estructura de las filtraciones y permitió que el edificio resistiera el paso del tiempo y la exposición constante a la humedad.

Del abandono a convertirse en uno de los atractivos turísticos de Jaipur

A pesar de su valor histórico y arquitectónico, el Palacio del Agua atravesó un prolongado período de deterioro.

Durante el siglo XX, el lago Man Sagar sufrió problemas de contaminación por el vertido de aguas residuales y otros desechos, una situación que afectó el entorno y perjudicó su atractivo turístico.

Entre 2001 y 2004 se realizaron trabajos destinados a recuperar el embalse y mejorar las condiciones ambientales de la zona. Estas intervenciones permitieron avanzar en la recuperación del paisaje que rodea al monumento.

En la actualidad, el interior del Jal Mahal permanece cerrado al público y no está habilitado para recorrer sus habitaciones.

Sin embargo, quienes visitan Jaipur pueden contemplarlo desde las inmediaciones del lago y realizar paseos en embarcaciones para observar su arquitectura desde el agua.