Elizondo conserva casas señoriales y palacetes históricos en el corazón del Valle de Baztán, en Navarra.

Elizondo es una localidad de Navarra que destaca por su arquitectura y paisaje natural del Valle de Baztán. El Gobierno lo llama “el pueblo de los palacios”, según ha publicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España en su página web. La denominación hace referencia a la abundancia de edificios señoriales que caracterizan sus calles.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025, Elizondo cuenta con apenas 3562 habitantes. Situada en los Pirineos occidentales de Navarra, junto a la frontera francesa, la localidad combina un casco urbano atravesado por el río Baztán o Bidasoa con un patrimonio arquitectónico que incluye palacios barrocos, casas nobles y edificios de origen medieval.

Elizondo, el pueblo de los palacios de Navarra: por qué recibe este nombre

Elizondo es una localidad que resalta por sus casas de piedra, adornadas con flores y presididas por escudos de antiguas familias hidalgas de la zona. Muchos de estos edificios se concentran en las calles Jaime Urrutia y Braulio Iriarte, separadas por el río Baztán y conectadas por el puente Muniartea, desde donde se puede contemplar la presa de Txokoto.

El origen de este patrimonio se remonta a 1397, cuando el rey Carlos III de Navarra reconoció la hidalguía de los vecinos de Elizondo. Este reconocimiento histórico se refleja en las casas palaciegas y los edificios monumentales que se conservan en el lugar, con estilos que abarcan desde el gótico tardío hasta el Renacimiento y el Barroco.

Palacio Arizkunenea (Casa de Cultura de Baztan). Wikimedia Commons/ Zarateman

Los palacios y edificios históricos que se pueden visitar en Elizondo

El recorrido por el patrimonio arquitectónico del pueblo permite descubrir construcciones de distintas épocas:

Palacio de Arizkunenea

También conocido como Palacio de las Gobernadoras, fue construido en 1730 y actualmente alberga la Casa de la Cultura.

Casa Consistorial

El Ayuntamiento se construyó entre 1696 y 1698. En una de sus esquinas conserva una piedra vinculada al laxoa, una de las modalidades más antiguas de pelota vasca.

Calle Jaime Urrutia

Reúne palacetes construidos entre los siglos XV y XVIII, como Arozarena, Poskonea, Istekonea, Apezenea, Seroraenea y Ospitalenea, antiguo hospital medieval que acogía a peregrinos del Camino de Santiago.

Calle Braulio Iriarte

Conserva casas históricas como Antixitonea y Errotazarrarena, además de edificios que permiten conocer la arquitectura tradicional de la localidad.

Casa Puriosenea

Construcción del siglo XV que alberga el Museo Etnográfico de Baztán, dedicado a las costumbres y tradiciones del valle.

Ayuntamiento de Elizondo, en Navarra. Wikimedia Commons/ Anual

El paisaje del Valle de Baztán y los pueblos que rodean Elizondo

El atractivo de Elizondo no se limita a sus palacios. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha comparado el paisaje de la localidad con el de Suiza y destaca sus ríos, bosques y caseríos. El pueblo es el principal núcleo del Valle de Baztán, una zona de Navarra próxima a Francia y caracterizada por su cultura vasconavarra.

El portal oficial de turismo de España ha explicado que el término municipal del Valle de Baztán reúne quince localidades distribuidas entre colinas verdes del Pirineo Atlántico. Por ese motivo, además de Elizondo, el recorrido por la zona permite conocer otros conjuntos históricos y edificios señoriales.