En la industria de acabados, la venta más importante casi nunca ocurre en una tienda. Ocurre meses antes, en un despacho, cuando un arquitecto o un interiorista anota en una ficha técnica qué piso, qué muro y qué lavabo llevará un proyecto. Esa decisión, la especificación, fue la que Interceramic buscó ganar en Obra Blanca 2026, la feria de acabados para arquitectura que se celebró del 13 al 15 de octubre en el Centro de Exposiciones Santa Fe, en la Ciudad de México.

La empresa, que acumula siete años consecutivos en la exposición, no montó un catálogo en exhibición. Bajo el concepto “Espacios con Autor”, encargó a despachos mexicanos interpretar su portafolio en escenarios concretos. Broissin Arquitectos firmó la entrada, un espacio manifiesto sobre fondo negro. Gray Arquitectura, con Forma + CASE, levantó Raíces, una residencia in & out en tonos terracota. Maye Estudio diseñó Asombro, una heladería con wine bar pensada para proyectos comerciales. Savvy Studio propuso Refugio, un spa que reinterpreta los baños romanos.

La lógica es práctica: un profesional no elige una loseta aislada, elige cómo se ve aplicada a escala real. Ahí pesan los formatos grandes, como las placas Aurastone de 120 x 280 centímetros presentes en tres de los espacios, una categoría que necesita verse instalada para convencer.

Espacios que visten y revisten de Interceramic. Especial

La pieza con más lectura de negocio fue Atelier, desarrollado con Material Spec. Ahí los visitantes combinaban materiales en mesas de creación y, mediante una herramienta de registro, recibían un resumen de los productos que les interesaron. Dicho de otro modo, cada visita se convirtió en un expediente de seguimiento con el especificador, que es quien termina definiendo el pedido.

Atelier reveló una segunda apuesta: integrar productos de terceros, como Kohler, Essen, Comex, Banker Wire, Estex, Plastiglas, Simsa Shop e Hiato, para que el arquitecto resuelva varios rubros en un solo lugar. Para un fabricante, ser el punto de partida de la paleta completa de un proyecto vale más que ganar una partida aislada.

Detrás hay músculo industrial. Interceramic, fundada en Chihuahua en 1979, tiene capacidad para producir 46 millones de metros cuadrados al año en nueve plantas distribuidas en cinco complejos industriales, cuatro en Chihuahua y uno en San Luis de la Paz, Guanajuato. Ofrece más de 280 líneas cerámicas, distribuye en más de 400 puntos de venta en el país y opera en China mediante su subsidiaria ICC.

Con la feria ya cerrada, la prueba real de la estrategia empieza ahora y se medirá lejos del stand: en cuántos de esos registros terminan convertidos en especificaciones dentro de los proyectos que se licitarán y construirán en los próximos meses.