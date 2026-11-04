El túnel de Fehmarnbelt, actualmente en construcción, se perfila como el túnel sumergido más largo del mundo, uniendo las costas de Dinamarca y Alemania a través de 18 kilómetros bajo el mar Báltico (Fuente: Fehmarnbelt Fixed Link).

Entre Dinamarca y Alemania avanza una de las obras de ingeniería más impresionantes de Europa: el Fehmarnbelt, un túnel de 18 kilómetros que pasará por debajo del mar Báltico y unirá ambos países en apenas unos minutos de viaje. Será el túnel sumergido más largo del mundo, el construido con la técnica de hundir enormes piezas de hormigón en el lecho marino, y, además, el más largo que combina carretera y tren en una misma estructura.

Construyen el túnel sumergido más largo del mundo: unirá dos países en cuestión de minutos

El túnel conectará las localidades de Rødbyhavn, en Dinamarca, y Puttgarden, en Alemania, dos puntos que hoy se cruzan en ferry a través del estrecho de Fehmarn. La obra reemplazará a ese servicio marítimo y acortará drásticamente los tiempos: un trayecto que hoy demanda alrededor de 45 minutos en ferry pasará a hacerse en unos 10 minutos en auto y cerca de 7 en tren. A mayor escala, el viaje en tren entre Hamburgo y Copenhague se reducirá en aproximadamente dos horas, un salto enorme para la conexión entre el centro de Europa y Escandinavia.

En lugar de perforar, el túnel se arma con 89 enormes secciones prefabricadas de hormigón. Cada una mide 217 metros de largo y pesa unas 73,000 toneladas. Se fabrican en una planta especial en Rødbyhavn, se trasladan flotando hasta su posición y se hunden con precisión milimétrica dentro de una zanja previamente excavada en el fondo del mar, donde se van uniendo una tras otra hasta completar el recorrido. El resultado es un túnel que corre apoyado sobre el lecho marino, a diferencia de los que se perforan en la profundidad de la roca.

El Fehmarnbelt no es un túnel de un solo uso. Tendrá una autopista de cuatro carriles (dos tubos para el tránsito de vehículos) y una vía férrea electrificada de doble sentido (otros dos tubos), por la que los trenes podrán circular a hasta 200 kilómetros por hora, además de una galería de servicio para mantenimiento y emergencias. Es decir, autos, camiones y trenes cruzando el Báltico por debajo del agua, todo dentro de la misma estructura.

A mayor escala, el viaje en tren entre Hamburgo y Copenhague se reducirá en aproximadamente dos horas, un salto enorme para la conexión entre el centro de Europa y Escandinavia. Sund & Bælt

Cuánto cuesta y cuándo abre

Se trata de una obra de magnitud histórica, con un costo estimado en torno a los 10,000 millones de euros. La construcción está a cargo de la empresa Femern A/S (del grupo estatal danés Sund & Bælt) junto con el consorcio de contratistas que ejecuta los trabajos. La apertura, tanto para el tránsito de vehículos como para los trenes, está prevista para 2029.