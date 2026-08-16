Mantener el pasaporte mexicano al día es un requisito básico para viajar internacionalmente a casi cualquier país.

Tener un pasaporte mexicano vigente y en condiciones adecuadas es fundamental para quienes planean viajar fuera del país. El documento funciona como identificación oficial ante las autoridades extranjeras y, en muchos casos, es un requisito indispensable para solicitar visas por motivos de turismo, estudios, trabajo o residencia.

Sin embargo, es posible que un viajero tenga una visa vigente, pero que su pasaporte ya no sea aceptado para ingresar a otro país. Esto puede ocurrir cuando el documento presenta daños en la portada o en sus páginas, no dispone de hojas libres para sellos migratorios o no cumple con la regla de vigencia mínima de seis meses que exigen destinos como Estados Unidos y otras naciones.

Estados Unidos prohíbe la entrada de todos los ciudadanos mexicanos aunque tengan una visa: ¿Cuáles son los requisitos de ingreso?

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses . Para ingresar por turismo, negocios o visitas familiares:

Pasaporte mexicano vigente.

Visa estadounidense válida que se corresponda .

Demostrar el propósito del viaje, el tiempo de permanencia y capacidad de solvencia económica.

Cumplir con los controles de inspección.

Los ciudadanos mexicanos que viajen a Estados Unidos deberán cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses ChatGPT

Paso a paso: ¿Cómo renovar el pasaporte mexicano?

La renovación del pasaporte mexicano se realiza ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El procedimiento suele ser:

Agendar una cita. Completar la solicitud correspondiente. Presentar el pasaporte anterior. Acreditar la identidad y nacionalidad mexicana. Presentar el comprobante de pago. Acudir a la cita para la toma de datos biométricos y verificación de documentos. Recibir el nuevo pasaporte conforme a los tiempos de entrega.

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¿Cómo tramitar la visa americana desde México?

Para solicitar por primera vez una visa de no inmigrante como la B1 o la B2, el procedimiento es: