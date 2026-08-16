Quienes planean viajar a Argentina, Chile o Uruguay deberán revisar un detalle con mucha atención: la vigencia del pasaporte.

Las autoridades migratorias de estos países remarcan que este documento debe estar en regla a la hora del ingreso, ya que su vencimiento puede derivar en el rechazo de entrada.

En qué estado debe estar el pasaporte para ingresar a Argentina, Chile y Uruguay

En el caso de Argentina, los extranjeros que ingresen como turistas deben presentar un pasaporte vigente o, en el caso de determinados países del Mercosur, un documento de identidad habilitado.

La normativa recomienda verificar que el documento se encuentre vigente y en buen estado antes de viajar.

En Uruguay, los requisitos dependen de la nacionalidad del viajero. Para quienes necesitan visa de turismo, las autoridades consulares establecen que el pasaporte debe tener una vigencia mínima de seis meses y encontrarse en buen estado. Por eso, los viajeros deben comprobar las condiciones específicas que corresponden a su nacionalidad antes de emprender el viaje.

En Chile, también es indispensable viajar con un documento de viaje válido y cumplir con las condiciones migratorias establecidas para cada nacionalidad. Por este motivo, antes de comprar los pasajes, se recomienda comprobar tanto la vigencia restante del pasaporte como la eventual necesidad de visa o autorización de ingreso.

Como regla práctica, quienes tengan previsto viajar por Argentina, Uruguay, Chile u otros países de la región deberían revisar con anticipación la fecha de vencimiento de su pasaporte.

Argentina, Chile y Uruguay prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte. IA Gemini

A quiénes afecta esta exigencia

Es importante aclarar un punto central: esta regla no aplica a todos los viajeros por igual. Los ciudadanos de los países del Mercosur —como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia— pueden ingresar a estos tres países presentando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) o cédula de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte.

La exigencia de un pasaporte con vigencia mínima de 6 meses rige, principalmente, para los turistas extranjeros que no forman parte del bloque regional.