En plena temporada de vacaciones de verano, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) reforzó el uso del pago electrónico en diversas casetas del país con el propósito de agilizar el tránsito en las autopistas con mayor afluencia. Aunque el pago en efectivo sigue disponible, desde julio se promueve el uso del TAG IAVE en algunos de los corredores carreteros más transitados.

La estrategia busca reducir los tiempos de espera durante los meses de julio y agosto, cuando miles de automovilistas se desplazan hacia destinos turísticos, especialmente por las autopistas México–Cuernavaca y Cuernavaca–Acapulco.

Oficial y confirmado | La nueva forma de pago con TAG ya funciona en todo el país: el pago en efectivo comienza a desaparecer

Casetas donde CAPUFE fomenta el uso del TAG IAVE

Como parte de esta medida, el organismo impulsa el pago electrónico en las siguientes plazas de cobro:

Autopista México–Cuernavaca

Caseta Tlalpan.

Autopista Cuernavaca–Acapulco

Ingeniero Francisco Velasco Durán.

Paso Morelos.

Palo Blanco.

La Venta.

Aunque los usuarios aún pueden pagar en efectivo, la intención es que cada vez más conductores utilicen el sistema electrónico para agilizar la circulación en los periodos de mayor demanda.

¿Cómo adquirir el TAG IAVE?

El dispositivo puede obtenerse tanto por internet como de manera presencial.

Compra en línea

Los interesados pueden solicitarlo desde la tienda oficial de IAVE siguiendo estos pasos:

Seleccionar la cantidad de dispositivos que desean comprar.

Capturar datos personales, como nombre, teléfono y correo electrónico.

Elegir el lugar donde recogerán el TAG.

Registrar datos fiscales en caso de requerir factura.

Pagar con tarjeta bancaria.

Esperar alrededor de dos días hábiles para recoger el dispositivo.

Compra presencial

Quienes prefieran obtenerlo al momento pueden acudir a:

Centros de atención de CAPUFE

Casetas participantes.

Comercios autorizados: OXXO;7-Eleven; Farmacias del Ahorro; Farmacias Guadalajara; Sanborns; Office Depot; otros establecimientos afiliados.

Precio y activación del dispositivo

El costo del TAG IAVE suele oscilar entre 90 y 94 pesos, dependiendo del punto de venta. Además, normalmente es necesario realizar una recarga inicial de entre 150 y 200 pesos para comenzar a utilizarlo.

Una vez adquirido, solo es necesario:

Crear una cuenta en la plataforma o aplicación IAVE.

Registrar el número del dispositivo.

Hacer la primera recarga.

Colocar el TAG en el parabrisas, detrás del espejo retrovisor.

Comenzar a utilizar los carriles electrónicos.

Para quienes utilizan con frecuencia las autopistas administradas por CAPUFE, el TAG IAVE puede representar un importante ahorro de tiempo, sobre todo durante vacaciones, puentes y fines de semana largos.