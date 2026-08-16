Italia, Brasil y Australia prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte.

Viajar al exterior requiere tener en cuenta una serie de requisitos antes de salir de Argentina. Entre ellos, uno de los más importantes es la vigencia del pasaporte, ya que cada país establece sus propias condiciones para permitir el ingreso de turistas extranjeros.

Italia, Brasil y Australia cuentan con requisitos específicos que los viajeros deben revisar antes de emprender un viaje. Presentarse en la frontera con un documento vencido o que no cumpla con el período de validez exigido puede generar inconvenientes e incluso impedir el ingreso.

Italia: cuánto tiempo de vigencia debe tener el pasaporte

Para los argentinos que viajan a Italia por turismo, no se requiere visa para estadías cortas de hasta 90 días dentro de un período de 180 días. Sin embargo, el pasaporte debe encontrarse vigente y contar con al menos tres meses de validez después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen.

Además, el documento no debe haber sido emitido hace más de diez años.

Por eso, tener el pasaporte vigente no siempre significa que sea suficiente para viajar: también es necesario verificar cuánto tiempo le queda antes de comprar los pasajes.

Italia: cuánto tiempo de vigencia debe tener el pasaporte. Unsplash.

Brasil: qué pasa si el pasaporte está vencido

Brasil también establece condiciones para los documentos de viaje de los extranjeros. El Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño indica que los pasaportes extranjeros deben estar vigentes al momento del ingreso y permanecer válidos durante toda la estadía, hasta la fecha de salida del país.

En el caso de los ciudadanos del Mercosur, además, existen situaciones en las que es posible viajar por turismo utilizando el documento nacional de identidad, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

Por este motivo, quienes planean viajar a Brasil deben revisar qué documento utilizarán y si se encuentra en condiciones de ser aceptado en el control migratorio.

Australia: qué deben revisar los viajeros antes de viajar

Australia también cuenta con requisitos específicos para el ingreso de extranjeros. Las autoridades migratorias australianas señalan que las condiciones dependen de la situación de cada viajero y contemplan, entre otros aspectos, la visa correspondiente y los documentos necesarios para ingresar al país.

En determinadas situaciones, no contar con una visa válida puede provocar que se rechace o demore el ingreso al territorio australiano.

Por eso, antes de viajar es fundamental comprobar que el pasaporte utilizado para solicitar la autorización de ingreso continúe vigente y que los datos del documento coincidan con los registrados en la visa o autorización correspondiente.

Australia: qué deben revisar los viajeros antes de viajar. Unsplash.

Qué pasa si el pasaporte está vencido

Un pasaporte vencido puede convertirse en un problema al momento de viajar. Las autoridades fronterizas de cada país pueden exigir un documento válido y, cuando no se cumplen las condiciones de ingreso, el viajero puede ser rechazado.

En Italia, por ejemplo, las autoridades advierten que quienes no cumplan alguno de los requisitos exigidos pueden ser objeto de rechazo en frontera, incluso si cuentan con una visa.

Por eso, una de las recomendaciones más importantes antes de organizar un viaje internacional es revisar la fecha de vencimiento del pasaporte con anticipación y consultar los requisitos específicos del destino.

El requisito que todos los viajeros deben revisar

La vigencia del pasaporte no funciona de la misma manera en todos los países. Algunos destinos solamente exigen que el documento esté vigente durante la estadía, mientras que otros requieren que tenga varios meses de validez restantes al momento del ingreso.

Por eso, quienes tengan previsto viajar desde Argentina a Italia, Brasil, Australia u otros destinos deberían revisar las condiciones de entrada antes de viajar y, si el documento no cumple con los requisitos, tramitar un nuevo pasaporte con anticipación.

No se trata simplemente de esperar a que el documento llegue a su fecha de vencimiento: dependiendo del país de destino, un pasaporte que todavía está vigente puede no cumplir con el período mínimo exigido para ingresar.