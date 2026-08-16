Colombia exige a ciudadanos y viajeros presentar un pasaporte válido para ingresar y salir del país

Es oficial | México, Perú y República Dominicana prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte

Es fundamental que cualquier viajero que desee salir del país desde Colombia tenga un pasaporte vigente. Esta obligación ha estado vigente en los procedimientos migratorios durante años y cada vez se exige con mayor rigor.

Primero, las aerolíneas llevan a cabo la verificación inicial de los documentos que el pasajero debe presentar, asegurándose de que cumpla con los requisitos establecidos para su destino. Posteriormente, en el control de Migración Colombia, se procede a validar la autenticidad, vigencia y estado del pasaporte. En caso de que se presente alguna irregularidad, el viajero no podrá salir del país.

Pasaporte: ¿qué trámite no debes postergar si estás por viajar?

Este aspecto es fundamental, ya que provoca una situación común. Muchos viajantes suponen que pueden abandonar el país siempre que su pasaporte no esté caducado, sin tener en cuenta que el país de destino podría requerir un periodo adicional. En tales eventualidades, la repercusión es inmediata: el embarque es denegado incluso antes de alcanzar el control migratorio.

En términos específicos, si el pasaporte se encuentra caducado, en mal estado o no satisface las condiciones de legibilidad, el viajero no podrá llevar a cabo el proceso migratorio. Esto se suma a un requerimiento habitual en los destinos internacionales: que el documento posea una validez mínima de entre 3 y 6 meses al momento de la entrada.

Para cualquier viaje internacional, Colombia solicita la presentación de un pasaporte válido y en vigor. Este requerimiento obedece tanto a regulaciones internas como a convenios internacionales que norman el tránsito de individuos entre naciones.

Colombia exige a ciudadanos y viajeros presentar un pasaporte válido para ingresar y salir del país Archivo El Cronista

¿Cuándo puede la policía detener mi viaje?

El primer filtro se presenta en el check-in. Las aerolíneas tienen la responsabilidad de verificar que el pasajero cumpla con todos los requisitos establecidos por el país de destino, incluida la validez del pasaporte. En caso de que este documento no sea válido o carezca de la vigencia necesaria, la compañía aérea puede denegar el embarque a fin de prevenir sanciones a nivel internacional.

Si el viajero logra superar esta etapa inicial, el siguiente control corresponde a Migración Colombia. En este punto, se procede a la revisión formal de la documentación. Cualquier irregularidad detectada podría resultar en la imposibilidad de autorizar la salida del país, aun contando con el pasaje emitido y el equipaje ya despachado.

Este sistema de doble control es, en la práctica, lo que determina el éxito del viaje. No se permite ningún tipo de margen para la interpretación ni se contemplan excepciones operativas: si la documentación no cumple con los requisitos, el proceso se interrumpe.

El error más común que impide viajar a miles de ciudadanos y extranjeros

Muchos países, incluidos destinos habituales para colombianos como los de la Unión Europea, exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima posterior a la fecha de salida prevista. No cumplir con ese requisito implica quedar fuera del viaje, aunque el documento siga siendo válido en Colombia.

A este escenario se suma otro factor: la postergación del trámite de renovación. En contextos de alta demanda, conseguir turno puede demorar varios días o semanas, lo que deja a muchos viajeros sin tiempo para regularizar su situación antes del viaje.

El problema no suele ser un pasaporte completamente vencido, sino uno próximo a vencer. Este es el error más frecuente entre los viajeros internacionales.

La conclusión no está en una norma que prohíba viajar, sino en cómo funciona el sistema. No renovar el pasaporte no genera una sanción directa, pero sí tiene una consecuencia inmediata: el viaje no se realiza.