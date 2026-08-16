Confirmado | Los argentinos, colombianos y mexicanos tendrán que satisfacer nuevos requisitos para entrar y salir de España.

Viajar a España y al resto del espacio Schengen ya no será equivalente para millones de turistas latinoamericanos. Las autoridades europeas están implementando nuevos controles migratorios y requisitos obligatorios que impactarán a ciudadanos de países fuera de la Unión Europea, incluyendo a argentinos, colombianos y mexicanos.

España ha registrado cifras históricas de turistas latinoamericanos en 2024, con más de un millón de visitantes mexicanos y un notable aumento de viajeros argentinos y colombianos. Aunque aún no se han divulgado las cifras de 2025, se anticipan números récord.

Las medidas afectan tanto el ingreso como la salida del territorio europeo e incluyen controles biométricos, mayores exigencias documentales y verificaciones relacionadas con el hospedaje, la solvencia económica y el motivo del viaje.

El objetivo oficial de la Unión Europea es reforzar la seguridad fronteriza y digitalizar el sistema migratorio, aunque esto implicará para los viajeros mayores controles y una revisión más rigurosa de las condiciones de permanencia dentro de España y el espacio Schengen.

De acuerdo con las normas europeas vigentes, quienes ingresen a España para estancias de hasta 90 días dentro de un período de 180 días deberán cumplir con una serie de requisitos obligatorios relacionados con el pasaporte , la documentación del viaje y los medios económicos.

Los argentinos, colombianos y mexicanos tendrán que satisfacer nuevos requisitos para entrar y salir de España. ChatGPT

Requisitos para que argentinos, colombianos y mexicanos viajen a España

La normativa europea establece que las personas extranjeras deberán ingresar a España con un pasaporte o documento de viaje válido y vigente , emitido en un plazo no mayor a diez años y con una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha de salida prevista del territorio europeo.

Asimismo, las autoridades fronterizas tienen la facultad de solicitar documentación adicional que justifique el motivo de la estancia. Entre los principales requisitos se incluyen:

Pasaporte válido y vigente.

Acreditación de alojamiento.

Carta de invitación o reserva hotelera.

Billete de regreso o salida del espacio Schengen.

Demostración de fondos económicos suficientes.

Certificados sanitarios en caso de ser necesarios.

La normativa también indica que las autoridades pueden limitar el tiempo de permanencia autorizado si se considera que la persona no dispone de los recursos necesarios para sufragar la totalidad de su estancia.

En los viajes turísticos o privados, España puede exigir pruebas concretas del lugar de hospedaje, ya sea mediante reservas hoteleras o cartas de invitación emitidas por residentes en el país.

Además, las autoridades fronterizas se reservan el derecho de negar el ingreso si consideran que la persona representa un riesgo para la salud pública, el orden público o la seguridad nacional.

Los argentinos, colombianos y mexicanos tendrán que satisfacer nuevos requisitos para entrar y salir de España. (Fuente: Freepik).

El nuevo sistema europeo para gestionar el flujo de turistas en Schengen

Uno de los cambios más significativos será la implementación del Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES), una nueva plataforma digital que sustituirá el sellado manual del pasaporte por un registro automatizado de datos biométricos y movimientos migratorios.

El sistema afectará a todos los viajeros extracomunitarios que ingresen al espacio Schengen, incluyendo a turistas argentinos, colombianos y mexicanos que, en la actualidad, no requieren visa para ingresar a Europa por períodos cortos.

El EES registrará: Fotografía facial. Huellas dactilares. Fecha y hora de ingreso. Fecha y hora de salida. Punto fronterizo utilizado. Número de pasaporte. Autorizaciones o rechazos migratorios.

Toda esta información quedará almacenada en una base de datos digital europea destinada a fortalecer los controles migratorios y detectar excesos de permanencia dentro del espacio Schengen.

Según la información oficial, el sistema inició su implementación en Europa y tendrá plena aplicación a partir de 2026.

España podrá negar la entrada a quienes incumplan los requisitos de acceso

Las normas migratorias europeas permiten el rechazo de entrada a cualquier ciudadano extracomunitario que no cumpla con las condiciones establecidas en el Código de Fronteras Schengen.

Entre las causas que pueden dar lugar a un rechazo se encuentran:

Falta de documentación válida.

Ausencia de justificación del viaje.

Insuficiencia de medios económicos.

Alertas de seguridad en el Sistema de Información Schengen.

Riesgos vinculados al orden público o la salud pública.

Las autoridades podrán ejercer un control más estricto sobre el tiempo de permanencia autorizado en el territorio europeo gracias al nuevo sistema automatizado de entradas y salidas.

A pesar de que ciudadanos argentinos, colombianos y mexicanos permanecen exentos de visa para viajes turísticos de corta duración, los nuevos mecanismos implican controles más rigurosos tanto a la llegada como a la salida de España y del resto del espacio Schengen.