Al organizar un viaje internacional, uno de los primeros aspectos que conviene comprobar es la fecha de vencimiento del pasaporte . Los requisitos de ingreso pueden variar según el país y determinar qué nivel de vigencia debe conservar el documento para los ciudadanos extranjeros.

Entre los destinos más elegidos se encuentran Estados Unidos, Canadá y España, aunque las condiciones exigidas por cada uno no son iguales.

Estados Unidos, Canadá y España prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte. ChatGPT

Qué vigencia debe tener el pasaporte para viajar a cada país

En el caso de España, los viajeros deben contar con un pasaporte que mantenga una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio de los Estados miembros. Además, el documento debe haber sido emitido durante los diez años previos a la fecha de ingreso, de acuerdo con los requisitos oficiales.

En Canadá, quienes ingresen al país deben presentar un pasaporte o documento de viaje válido al momento de cruzar la frontera. De acuerdo con las autoridades migratorias, el documento debe ser legítimo y encontrarse vigente, es decir, no puede haber superado su fecha de vencimiento.

A diferencia de otros destinos, Canadá no exige un margen de vigencia posterior al viaje, sino que el pasaporte debe ser válido para el período de la estadía prevista.

En Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) señala que los visitantes deben tener pasaportes válidos por al menos seis meses más allá del período de estadía prevista en el país.

Por qué conviene revisar la vigencia del pasaporte antes de viajar

Cumplir con estos requisitos es fundamental para evitar inconvenientes durante el viaje. Si el pasaporte no cuenta con la vigencia mínima requerida, la aerolínea podría impedir el embarque y las autoridades migratorias podrían denegar el ingreso, aun cuando el documento todavía figure como vigente.

Por este motivo, antes de reservar un viaje internacional, es importante controlar la fecha de vencimiento, la fecha de emisión del pasaporte y las condiciones de entrada establecidas por el destino. Estos requisitos pueden cambiar de acuerdo con el país de destino y la nacionalidad del viajero.