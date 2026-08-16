En esta noticia Cuál será el nuevo trayecto de Trenes Argentinos

Trenes Argentinos oficializó un nuevo recorrido que conectará Retiro con Junín. Durante este trayecto, los trenes atravesarán los barrios de José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred. Los vagones estarán equipados con aire acondicionado, baños y coche comedor.

La implementación de este servicio representa un avance significativo en la conectividad interurbana, facilitando el transporte de pasajeros en la región. Se espera que esta iniciativa beneficie a numerosos viajeros que requieran una opción cómoda y eficiente para sus desplazamientos.

Cuál será el nuevo trayecto de Trenes Argentinos

Las entradas pueden adquirirse anticipadamente a través del sitio web o en las boleterías habilitadas. Tendrán un valor que oscila entre $ 2.100 y $ 4.700, dependiendo del día de la semana y la clase seleccionada: primera clase o pullman.

Desde la Provincia, el tren parte de Dr. Cabred de lunes a sábados a las 5:52, realizando paradas intermedias en Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10 y José C. Paz a las 6:28, con un paso por Sáenz Peña a las 7:06. La llegada a la terminal porteña se efectúa a las 7:28. En los domingos y feriados, el horario se modifica: la salida desde Dr. Cabred es a las 6:14 y la llegada a Retiro a las 7:49.

Operará con frecuencia diaria. Desde la Ciudad, las formaciones ferroviarias iniciarán su recorrido a las 18:15 hacia el noroeste del conurbano, completando el trayecto en poco más de 90 minutos. El primer arribo será a José C. Paz a las 19:16, seguido de Pilar a las 19:36, Manzanares a las 19:46 y Dr. Cabred a las 19:53.

Asimismo, se ha añadido una parada en Cortines (partido de Luján). Procediendo de Buenos Aires, la detención en esta localidad se realizará a las 20:05; en el regreso hacia Retiro, el tren pasará a las 5:33 de lunes a sábados y a las 5:54 en domingos.