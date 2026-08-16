En esta noticia
Trenes Argentinos oficializó un nuevo recorrido que conectará Retiro con Junín. Durante este trayecto, los trenes atravesarán los barrios de José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred. Los vagones estarán equipados con aire acondicionado, baños y coche comedor.
La implementación de este servicio representa un avance significativo en la conectividad interurbana, facilitando el transporte de pasajeros en la región. Se espera que esta iniciativa beneficie a numerosos viajeros que requieran una opción cómoda y eficiente para sus desplazamientos.
Cuál será el nuevo trayecto de Trenes Argentinos
Las entradas pueden adquirirse anticipadamente a través del sitio web o en las boleterías habilitadas. Tendrán un valor que oscila entre $ 2.100 y $ 4.700, dependiendo del día de la semana y la clase seleccionada: primera clase o pullman.
Desde la Provincia, el tren parte de Dr. Cabred de lunes a sábados a las 5:52, realizando paradas intermedias en Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10 y José C. Paz a las 6:28, con un paso por Sáenz Peña a las 7:06. La llegada a la terminal porteña se efectúa a las 7:28. En los domingos y feriados, el horario se modifica: la salida desde Dr. Cabred es a las 6:14 y la llegada a Retiro a las 7:49.
Operará con frecuencia diaria. Desde la Ciudad, las formaciones ferroviarias iniciarán su recorrido a las 18:15 hacia el noroeste del conurbano, completando el trayecto en poco más de 90 minutos. El primer arribo será a José C. Paz a las 19:16, seguido de Pilar a las 19:36, Manzanares a las 19:46 y Dr. Cabred a las 19:53.
Asimismo, se ha añadido una parada en Cortines (partido de Luján). Procediendo de Buenos Aires, la detención en esta localidad se realizará a las 20:05; en el regreso hacia Retiro, el tren pasará a las 5:33 de lunes a sábados y a las 5:54 en domingos.