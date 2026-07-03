Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial que representa las restricciones migratorias impulsadas por los gobiernos de España e Italia.

Miles de viajeros deberán revisar la vigencia de su documentación antes de planificar vacaciones o viajes laborales. Tanto España como Italia endurecieron los controles migratorios y ya no admiten el ingreso ni la salida del país a quienes presenten el pasaporte vencido o con una validez inadecuada conforme a las nuevas exigencias internacionales.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios señalaron que muchos viajeros ignoran que ciertos destinos requieren un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para permitir el viaje. Esta medida afecta notablemente a ciudadanos europeos y turistas extranjeros que habían retrasado la renovación del documento.

En ambos países, las aerolíneas comenzaron a intensificar los controles previos al embarque para evitar sanciones y rechazos en frontera. En casos particulares, los pasajeros pueden verse impedidos de abordar el avión si el sistema detecta discrepancias en la documentación.

¿Qué procedimiento deben completar los viajeros para no enfrentar restricciones?

Las autoridades recomendaron comenzar el trámite con varias semanas de anticipación debido al incremento de la demanda en las temporadas vacacionales y durante el verano europeo. Asimismo, advirtieron que los turnos consulares y administrativos pueden experimentar demoras.

Confirmado y Oficial | España e Italia impiden la salida e ingreso del país a los que hayan postergado este trámite con su pasaporte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La normativa afecta a viajeros que planean desplazamientos tanto dentro como fuera del espacio Schengen. Si bien algunos destinos europeos permiten ingresar con un margen menor de vigencia, otros aplican controles más rigurosos y pueden rechazar la entrada de manera automática.

El principal requisito consiste en renovar el pasaporte antes de su expiración o cuando quede un período limitado de vigencia. Muchos países exigen que el documento tenga al menos seis meses de validez desde la fecha programada de ingreso.

¿Cuáles son las nuevas medidas de seguridad migratoria?

El endurecimiento de las medidas responde a nuevos protocolos de seguridad migratoria y a acuerdos internacionales vinculados con el control fronterizo. Los gobiernos buscan evitar permanencias irregulares y reducir problemas administrativos relacionados con documentos vencidos.

En aeropuertos internacionales de ciudades como Madrid, Barcelona, Roma y Milán ya se aplican verificaciones más exhaustivas antes del embarque y en los controles migratorios.

Las autoridades insistieron en que cada viajero debe consultar las condiciones específicas del país de destino antes de salir. En muchos casos, el desconocimiento de la normativa termina con pasajeros varados en aeropuertos o con viajes cancelados a último momento.