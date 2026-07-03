¿Comprar o alquilar? La cuenta clave que hay que hacer hoy antes de tomar la decisión
Con el regreso de los créditos hipotecarios y el fuerte aumento de los alquileres, cada vez más familias vuelven a hacerse la misma pregunta. Una nueva calculadora gratuita permite comparar ambas opciones y conocer cuál conviene más según cada situación.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 3 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.