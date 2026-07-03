En esta noticia
- Requisitos que debe cumplir el pasaporte de los visitantes para ingresar o salir de Paraguay sin inconvenientes
- Requisitos que debe cumplir el pasaporte de los visitantes para ingresar o salir de México sin inconvenientes
- Requisitos que debe cumplir el pasaporte de los visitantes de Colombia para ingresar o salir sin inconvenientes
- Otros puntos clave que en general revisarán todas las autoridades
Paraguay, México y Colombia mantienen requisitos estrictos para el ingreso y la salida del país que todos los visitantes deben conocer para poder viajar a estos destinos y evitar inconvenientes con las aerolíneas y las autoridades migratorias.
En ese marco, conocer las exigencias de pasaporte de cada una de estas naciones resulta fundamental, pues esto permite verificar de manera previa que se cuente con una identificación internacional en condiciones para realizar el traslado y es una oportunidad para renovarla en caso de que resulte necesario.
Requisitos que debe cumplir el pasaporte de los visitantes para ingresar o salir de Paraguay sin inconvenientes
La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay explica que para todos los visitantes no residentes se exige de manera obligatoria la presentación de un pasaporte completamente en vigencia tanto para el ingreso como para la salida del país.
Sin embargo, para los nacionales que pertenecen a países del Mercosur, tan sólo se exigirá un documento de identidad vigente del país de origen.
Requisitos que debe cumplir el pasaporte de los visitantes para ingresar o salir de México sin inconvenientes
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por su parte, también especifica que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar.
“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez, para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, indica el organismo.
Requisitos que debe cumplir el pasaporte de los visitantes de Colombia para ingresar o salir sin inconvenientes
En el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores especifica que todos los extranjeros visitantes deben presentar alguna de las credenciales en vigencia enumeradas a continuación, según corresponda
- Pasaporte válido y vigente
- Pasaporte preferencial
- Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados
- Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR
- Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR
- Permiso de Protección Temporal-PPT
- Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia
Otros puntos clave que en general revisarán todas las autoridades
Antes de habilitar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como
- Pasaporte sin roturas ni marcas extra oficiales
- Documentos de identidad necesarios según cada destino
- Coincidencia plena entre los datos declarados y aquellos que figuran en los documentos
- Permisos y visados al día, según corresponda en cada caso
- Cumplimiento de todos los requisitos sanitarios y de equipaje