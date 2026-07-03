El pasaporte americano es un documento fundamental para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar internacionalmente, pues las autoridades lo incluirán en la lista de obligatorios para poder realizar este tipo de traslados.

En ese sentido, el Departamento de Estado enfatiza en la importancia de contestar a tiempo todos los correos electrónicos o comunicaciones oficiales que lleguen después de haber entregado la documentación para tramitarlo.

Cuando se recibe este tipo de comunicación es posible que se necesite información adicional y, hasta que no se envíe, el pasaporte será retenido, por lo que el futuro titular estará inhabilitado para realizar viajes internacionales hasta que se le pueda gestionar la identificación aceptable.

Cuándo puede Estados Unidos poner en pausa la emisión de un pasaporte

El Departamento de Estado puede enviar una carta o correo electrónico cuando necesite información adicional para poder completar la gestión. Algunos motivos comunes son

La foto presentada no es aceptable

Se necesita de una cita en persona

Se requiere más documentación para constatar ciertos vínculos familiares

Se necesita presentar un nuevo certificado de nacimiento

Se envió el Formulario DS-82 para renovar, pero faltaban datos

Se requiere de un nuevo DNI

Faltan documentos para constatar la naturalización

Hay un problema con el pasaporte anterior

Hubo un cambio de nombre y no se brindó información suficiente

Se requieren más pruebas de ciudadanía o identificación

La emisión del pasaporte se retendrá si no se contestan los avisos oficiales.

En caso de recibir esta notificación, esta figurará en la página como la primera actualización de estado. Al momento de recibir los nuevos documentos pedidos, se brindará la segunda actualización.

Es fundamental responder dentro de los 90 días para mantener la solicitud activa y sin mayores inconvenientes.

Por qué quienes no respondan no podrán viajar internacionalmente

La ley federal exige que todos los ciudadanos y extranjeros estadounidenses salgan e ingresen del país utilizando un pasaporte americano completamente vigente y válido. Por este motivo, si el pasaporte se encuentra retenido, no se podrá viajar internacionalmente hasta que no se entregue la identificación.