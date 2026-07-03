En esta noticia
El pasaporte americano es un documento fundamental para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar internacionalmente, pues las autoridades lo incluirán en la lista de obligatorios para poder realizar este tipo de traslados.
En ese sentido, el Departamento de Estado enfatiza en la importancia de contestar a tiempo todos los correos electrónicos o comunicaciones oficiales que lleguen después de haber entregado la documentación para tramitarlo.
Cuando se recibe este tipo de comunicación es posible que se necesite información adicional y, hasta que no se envíe, el pasaporte será retenido, por lo que el futuro titular estará inhabilitado para realizar viajes internacionales hasta que se le pueda gestionar la identificación aceptable.
Cuándo puede Estados Unidos poner en pausa la emisión de un pasaporte
El Departamento de Estado puede enviar una carta o correo electrónico cuando necesite información adicional para poder completar la gestión. Algunos motivos comunes son
- La foto presentada no es aceptable
- Se necesita de una cita en persona
- Se requiere más documentación para constatar ciertos vínculos familiares
- Se necesita presentar un nuevo certificado de nacimiento
- Se envió el Formulario DS-82 para renovar, pero faltaban datos
- Se requiere de un nuevo DNI
- Faltan documentos para constatar la naturalización
- Hay un problema con el pasaporte anterior
- Hubo un cambio de nombre y no se brindó información suficiente
- Se requieren más pruebas de ciudadanía o identificación
En caso de recibir esta notificación, esta figurará en la página como la primera actualización de estado. Al momento de recibir los nuevos documentos pedidos, se brindará la segunda actualización.
Es fundamental responder dentro de los 90 días para mantener la solicitud activa y sin mayores inconvenientes.
Por qué quienes no respondan no podrán viajar internacionalmente
La ley federal exige que todos los ciudadanos y extranjeros estadounidenses salgan e ingresen del país utilizando un pasaporte americano completamente vigente y válido. Por este motivo, si el pasaporte se encuentra retenido, no se podrá viajar internacionalmente hasta que no se entregue la identificación.