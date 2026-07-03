Argentina, Brasil y Uruguay revisan algo más que la fecha de vencimiento antes de dejarte pasar.

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Viajar con el pasaporte vencido o deteriorado puede derivar en la negativa de embarque, y no se trate de una normativa reciente. Es un requisito vigente desde hace años que, en muchos casos, los pasajeros pasan por alto. Países como Argentina, Brasil y Uruguay lo controlan tanto en los mostradores de las aerolíneas como en los puestos migratorios antes de permitir el abordaje.

El aspecto clave es que no alcanza con que el documento esté vigente . También debe conservarse en buen estado físico, ya que un pasaporte roto, manchado o con datos ilegibles puede ser rechazado con el mismo criterio que uno vencido.

Qué exigen Argentina y Brasil en sus controles

En Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones establece que, para viajes fuera del Mercosur, el pasaporte es obligatorio y debe cumplir con una serie de condiciones para ser aceptado en el control migratorio. En cambio, para ciudadanos provenientes de países del bloque, suele alcanzarse con la cédula de identidad o un documento de viaje vigente.

Este esquema responde a los acuerdos regionales que permiten la circulación entre países del Mercosur y asociados, aunque siempre sujeto a la verificación de vigencia y estado del documento al momento del ingreso.

En Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones aclara que para los viajes fuera del Mercosur el pasaporte es obligatorio. Fuente: Shutterstock

En Brasil ocurre algo parecido: en la frontera solo se aceptan documentos en buen estado, ni vencidos ni deteriorados. Los turistas del Mercosur pueden ingresar con su documento de identidad o pasaporte válido por hasta 90 días.

Estar vigente , sin excepción.

Estar en buen estado de conservación .

No tener roturas, manchas ni daños.

Mantener los datos personales legibles.

Cumplir la vigencia mínima que exija el país de destino.

Por qué Uruguay también frena a los pasajeros extracontinentales

Uruguay aplica el mismo criterio para los turistas que llegan desde fuera de la región. En estos casos, los ciudadanos que no pertenecen al Mercosur deben presentar un pasaporte vigente para poder ingresar al país, además de una visa en aquellos casos en los que la nacionalidad lo requiera.

Asimismo, el consulado uruguayo recuerda que el documento debe mantenerse válido durante toda la estadía. Si el pasaporte está vencido, dañado o próximo a expirar , las autoridades migratorias pueden negar el ingreso en el punto de control.

Antes de comprar un pasaje, es recomendable verificar que el pasaporte se encuentre vigente y en buen estado físico. Para ingresar a estos tres países dentro del marco del Mercosur no se exige una vigencia mínima de meses, aunque esta condición puede cambiar si el destino final está fuera de la región, donde suele requerirse al menos seis meses de validez.

En caso de que el documento esté deteriorado o próximo a vencerse, lo más prudente es gestionarlo con anticipación. Esto se debe a que las aerolíneas pueden impedir el embarque incluso antes de que el pasajero llegue al control migratorio, si detectan que no cumple con los requisitos del destino.