Adiós a los escritorios tradicionales: la nueva tendencia más práctica que ya se instaló las oficinas y estudios en 2026.

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La nueva estrella de la decoración de interiores son los escritorios plegables de pared, un mueble que se pliega y prácticamente desaparece cuando no se usa.
A diferencia de los escritorios tradicionales, estos modelos se fijan directamente a la pared mediante bisagras reforzadas. Cuando hace falta trabajar o estudiar, se despliega el tablero y queda lista una superficie funcional.
Adiós a los escritorios tradicionales: la nueva tendencia
El fenómeno responde a un cambio más amplio en la forma de habitar los hogares: hoy un mismo ambiente puede funcionar como living durante el día y oficina por la tarde. Frente a esa dinámica, los muebles rígidos pierden terreno.
Entre las principales ventajas que señalan los especialistas en diseño de interiores se destacan:
- Ahorro de espacio real, clave en departamentos chicos y monoambientes.
- Orden visual, ya que el mueble desaparece al cerrarse.
- Versatilidad, porque se puede instalar en dormitorios, cocinas o pasillos amplios.
- Funciones extra, como estantes, compartimentos internos o luz LED integrada.
Cómo elegir el modelo correcto para tu casa
Antes de sumar uno a la casa, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones de los expertos en interiorismo:
- Elegir un tamaño proporcional al espacio disponible.
- Priorizar tonos claros o madera natural para no recargar el ambiente.
- Sumar iluminación cálida o dirigida sobre el área de trabajo.
- Acompañar con sillas livianas, fáciles de mover y guardar.
El resultado es un espacio que se adapta al momento del día: oficina por la mañana, living despejado por la noche.
Para quienes viven en departamentos chicos, esta solución puede ser la diferencia entre sentir la casa ordenada o saturada.