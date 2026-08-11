El Servicio Militar Nacional (SMN) continúa vigente en México y alcanza a los hombres que cumplen 18 años durante el año correspondiente a su clase, así como a quienes tienen entre 18 y 39 años y todavía no regularizaron su situación militar.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) establece un procedimiento que comienza con el alistamiento y continúa con un sorteo. A partir del resultado, cada persona es asignada a una modalidad determinada para cumplir con las obligaciones previstas.

Para la Clase 2008, el sorteo está previsto para noviembre de 2026 y quienes resulten seleccionados para realizar el adiestramiento deberán cumplirlo durante 2027.

¿Quiénes están obligados a realizar el Servicio Militar Nacional en México?

La normativa mexicana establece que los hombres mexicanos mayores de 18 años, tanto nacidos en el país como naturalizados, deben cumplir con el Servicio Militar Nacional.

La obligación también alcanza a los llamados remisos. Se trata de hombres de entre 18 y 39 años que no realizaron el trámite correspondiente cuando les tocaba y que todavía no cuentan con su cartilla militar.

En cambio, para las mujeres mexicanas la participación en el SMN continúa siendo voluntaria. También pueden incorporarse al proceso los mexicanos que viven en el extranjero, quienes tienen la posibilidad de iniciar los trámites correspondientes en los consulados.

Por lo tanto, tener entre 18 y 39 años no significa automáticamente que una persona deba asistir a un cuartel. Primero debe realizarse el proceso correspondiente y, posteriormente, el sorteo determina quiénes quedan encuadrados para cumplir con el adiestramiento.

Servicio Militar Nacional en México: quiénes deben hacerlo, qué significa cada color del sorteo y cuándo comienza el adiestramiento

Sorteo del Servicio Militar: qué significan la bola blanca, azul y negra

Una de las etapas centrales del Servicio Militar Nacional es el sorteo, mediante el cual se determina la modalidad que deberá cumplir cada ciudadano.

El procedimiento utiliza tradicionalmente bolas de distintos colores. La bola blanca implica que la persona queda encuadrada y debe acudir al adiestramiento militar presencial. En determinadas entidades también puede utilizarse la bola azul para identificar esta modalidad.

Por su parte, la bola negra significa que el ciudadano queda a disposición de la SEDENA y no debe acudir regularmente a las actividades de instrucción previstas para quienes fueron encuadrados.

El proceso contempla distintas etapas: alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación. Para quienes deben realizar la instrucción, existen modalidades que pueden contemplar tres meses de actividades de lunes a viernes o seis meses con asistencia los sábados, de acuerdo con el esquema asignado.

Durante el adiestramiento se imparten conocimientos básicos de carácter cívico y militar. Entre los contenidos pueden encontrarse primeros auxilios, protección civil, civismo y nociones relacionadas con el manejo de armamento.

Cartilla militar: para qué sirve y qué trámites no dependen de ella

Al finalizar el procedimiento correspondiente, los ciudadanos pueden obtener la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, un documento que puede ser requerido para determinados empleos y trámites vinculados con instituciones públicas.

La cartilla puede formar parte de los requisitos para ingresar a determinadas dependencias gubernamentales, corporaciones policiales, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas o instituciones de formación militar. También puede ser solicitada en determinados procedimientos relacionados con permisos de portación de armas.