México afrontará un martes marcado por una fuerte tormenta marcada por contrastes meteorológicos. Mientras algunas zonas experimentarán temperaturas de hasta 45°, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por el ingreso de un temporal traerá lluvias con granizo y ráfagas de viento.
Qué localidades están bajo alerta por tormentas
Durante el martes se esperan lluvias acumuladas de entre 50 y 75 milímetros en las localidades de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo también tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes. En otras entidades del norte, centro y sureste se esperan precipitaciones de menor intensidad.
El viento será otro factor a tener en cuenta, con rachas de hasta 70 km/h en Puebla, Oaxaca y Chiapas. Al mismo tiempo, continuará el calor extremo, con máximas de 40 a 45 °C en entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Cómo seguirán las lluvias en México
El SMN prevé que entre el martes 11 y el miércoles 12 habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con precipitaciones puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.
Para el miércoles 12, estos últimos estados podrían registrar lluvias de entre 75 y 150 milímetros, mientras que Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.
El organismo señaló que las lluvias intensas podrían generar nuevamente inundaciones, deslaves, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos. El aviso fue emitido el 9 de agosto y tendrá una nueva actualización el lunes 10 a las 14:00 horas.