Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

México afrontará un martes marcado por una fuerte tormenta marcada por contrastes meteorológicos. Mientras algunas zonas experimentarán temperaturas de hasta 45°, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por el ingreso de un temporal traerá lluvias con granizo y ráfagas de viento.

Qué localidades están bajo alerta por tormentas

Durante el martes se esperan lluvias acumuladas de entre 50 y 75 milímetros en las localidades de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo también tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes. En otras entidades del norte, centro y sureste se esperan precipitaciones de menor intensidad.

El viento será otro factor a tener en cuenta, con rachas de hasta 70 km/h en Puebla, Oaxaca y Chiapas. Al mismo tiempo, continuará el calor extremo, con máximas de 40 a 45 °C en entidades como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Alerta tormentas.

Cómo seguirán las lluvias en México

El SMN prevé que entre el martes 11 y el miércoles 12 habrá chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con precipitaciones puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

Para el miércoles 12, estos últimos estados podrían registrar lluvias de entre 75 y 150 milímetros, mientras que Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.