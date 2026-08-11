La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantiene el proceso de alistamiento para los jóvenes mexicanos que deben tramitar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. La dependencia también contempla a los remisos, es decir, quienes no obtuvieron su cartilla al cumplir los 18 años y posteriormente realizan el trámite para regularizar su situación.

El procedimiento se lleva adelante a través de las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, además de las oficinas militares correspondientes. El objetivo es registrar a los jóvenes de la clase que corresponde y a quienes se presentan como remisos para que puedan continuar con las distintas etapas del Servicio Militar Nacional (SMN).

ChatGPT

Remisos: quiénes son y cómo deben regularizar su situación

La Sedena considera remisos a quienes no obtuvieron su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional al cumplir los 18 años. Estas personas pueden realizar posteriormente el trámite correspondiente ante la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento que les corresponda.

Durante el proceso también existe una etapa de sorteo, en la que se determina la forma en que los mexicanos alistados cumplirán con el Servicio Militar Nacional. La Sedena establece que quienes obtengan Bola Blanca o Bola Azul quedan destinados a cumplir el servicio encuadrados, mientras que quienes obtengan Bola Negra quedan a disponibilidad.

Además, la dependencia señala que los jóvenes que no acudan al sorteo son considerados como Bola Blanca durante la etapa de reclutamiento.

Defensa de México despliega operativo amplio para ubicar a remisos que escaparon del Ejército: estas constituirán las consecuencias (foto: archivo).

¿Qué deben hacer los remisos para regularizar su situación?

Los remisos que no obtuvieron su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional al cumplir los 18 años deben acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento correspondiente para iniciar el trámite.

La Sedena establece que el personal remiso debe presentar una constancia de no registro, emitida por la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento del lugar donde nació, en la que se indique que no se le ha expedido previamente una cartilla militar.

Una vez realizado el alistamiento, los remisos deben continuar con las etapas establecidas por las autoridades militares. Durante el reclutamiento, la Sedena contempla tanto a quienes obtuvieron Bola Blanca, Azul o Negra en el sorteo como a quienes no acudieron al sorteo, que son considerados Bola Blanca.