Confirmado por las Fuerzas Armadas | Adultos de 19, 20, 21 y 22 años deberán integrar el Ejército si salen sorteados. (Representación creada con IA)

La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene vigente el Servicio Militar Nacional como una obligación para los mexicanos por nacimiento o naturalización. El trámite de la cartilla se inicia a los 18 años y, según la dependencia, el servicio se cumple en el Ejército o en la Armada, de acuerdo con las capacidades y aptitudes de cada persona.

En ese esquema, quienes no hicieron el trámite en el año que les correspondía quedan como remisos. Defensa indica que los hombres de 18 a 39 años deben acudir a la junta municipal o alcaldía de reclutamiento para regularizar su cartilla y quedar en condiciones de cumplir con sus obligaciones militares. Esa ventana alcanza a jóvenes de 19, 20, 21 y 22 años.

Quiénes quedan alcanzados por la obligación

La obligación del Servicio Militar Nacional arranca cuando se cumplen 18 años y se extiende hasta el 31 de diciembre del año en que se cumplen 40 años, de acuerdo con la información oficial disponible para la cartilla militar. Por eso, los remisos no quedan fuera del sistema por haber pasado la edad del alistamiento inicial; siguen dentro del rango de regularización.

Cómo se define el sorteo y el adiestramiento

Defensa explica que, en el año en que se cumplen 18 años, el joven debe alistarse y participar en el sorteo. Después, al año siguiente, podrá cumplir como “encuadrado” o “a disponibilidad”. Esa es la base oficial del proceso de adiestramiento del Servicio Militar Nacional.

del 2 de enero al 15 de octubre de cada año. El trámite de cartilla se realizade cada año.

Ejército o en la Armada. La dependencia mantiene que el servicio se presta en el

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Qué pasa con la clase 2008

Con ese calendario oficial, la clase 2008 queda en la ruta que lleva al adiestramiento del año siguiente al sorteo. Por eso, su etapa de adiestramiento apunta a 2027 si se mantiene el esquema habitual del Servicio Militar Nacional. Lo verificable hoy es que el SMN sigue vigente, que los remisos de 18 a 39 años pueden regularizar su situación y que el sorteo define entre “encuadrado” y “a disponibilidad”.

La referencia oficial para seguir el trámite sigue siendo la Secretaría de la Defensa Nacional y la junta municipal o alcaldía de reclutamiento que corresponda al domicilio de cada persona.