Pocos lo saben, pero cuatro de los estados fronterizos más visitados de Estados Unidos —California, Arizona, Nuevo México y Texas— aceptan el ingreso de ciudadanos mexicanos mediante la Border Crossing Card (BCC).

No hace falta tramitar una visa americana tradicional: si ya tienes tu “visa láser” vigente, puedes ingresar legalmente a estos estados con total tranquilidad. A continuación, todo lo que necesitas saber.

California, Arizona, Nuevo México y Texas abren sus puertas a mexicanos con Border Crossing Card

La Border Crossing Card (BCC), registrada oficialmente como Formulario DSP-150, es uno de los documentos de viaje más completos y convenientes que puede obtener un ciudadano mexicano para ingresar a Estados Unidos.

Contrario a lo que muchas personas creen, no se trata de un simple permiso para cruzar la frontera. Este documento tiene el mismo valor legal que una visa B1 para viajes de negocios y una visa B2 para turismo, por lo que permite a su titular ingresar al país vecino con mayor flexibilidad para ambos tipos de viajes.

Uno de sus principales beneficios es su vigencia de hasta 10 años. Durante ese período, el titular puede ingresar por la frontera terrestre a los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas sin necesidad de tramitar un nuevo documento, lo que la convierte en una opción práctica para quienes viajan con frecuencia por turismo, visitas familiares o negocios.

Es importante aclarar que, pese a ser válida para los cuatro estados fronterizos mencionados, no autoriza a moverse libremente por todo el territorio estadounidense sin restricciones .

Las condiciones de uso dependen del tipo de cruce y del punto de entrada, por lo que siempre es recomendable verificar con el agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a la hora del ingreso cuáles son las condiciones exactas de la estancia autorizada.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo, el documento que los mexicanos pueden usar para cruzar Estados Unidos por tiempo limitado. Fuente: Gobierno de USA

Este es el único documento que necesitas para cruzar la frontera sin visa americana

Uno de los mayores atractivos de la Border Crossing Card es que elimina la necesidad de solicitar una visa de visitante por separado. Sin embargo, obtenerla no es automático ni está al alcance de cualquier persona: el gobierno de Estados Unidos estableció criterios claros que deben cumplirse para que la solicitud sea aprobada.

¿Quién puede tramitar la BCC?

El documento está disponible exclusivamente para ciudadanos mexicanos que residan en México. Esto significa que no puede ser solicitada por personas con doble nacionalidad que ya sean residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses, ni por extranjeros de otras nacionalidades radicados en México.

Los estándares de elegibilidad son los mismos que los de una visa B1/B2

Si bien se tramita de forma separada a una visa tradicional, el Departamento de Estado de Estados Unidos aplica exactamente los mismos criterios de evaluación.

Esto quiere decir que el oficial consular analizará si el solicitante representa un riesgo migratorio, es decir, si podría quedarse en Estados Unidos más tiempo del permitido o buscar empleo de manera irregular.

Para superar esta evaluación, el solicitante debe demostrar de manera convincente que tiene vínculos sólidos con México que lo obligarán a regresar después de su visita.

La Border Crossing Card permite cruzar legalmente hacia California, Arizona, Nuevo México y Texas sin necesidad de una visa tradicional. Fuente: Gobierno de México

¿Cuál es el tiempo máximo de estancia permitido con la BCC?

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC o visa láser) permite ingresar a Estados Unidos, pero el tiempo de permanencia y la zona por la que se puede circular dependen del tipo de viaje.