Las cucarachas que aparecen en la cocina y en el baño pueden convertirse rápidamente en un problema incómodo y difícil de controlar.

No obstante, existe un truco que lleva poco tiempo de poner en práctica y puede ayudar a combatirlas sin necesidad de llenar la casa de aerosoles: los cebos de gel y trampas adhesivas.

Este método consiste en aprovechar el comportamiento de las cucarachas para que el cebo llegue hasta la concentración de la plaga.

Cómo combatir las cucarachas que aparecen en el baño y la cocina

En caso de sospechar que existan cucarachas en la vivienda, una de las alternativas para combatir esta problemática es utilizar cebos de gel.

A diferencia de los aerosoles comunes, que pueden dispersar los insectos hacia otras zonas, los cebos de gel están diseñados para combatir la colonia desde su refugio.

Para colocarlos, se pueden aplicar pequeños puntos de gel sobre

Bisagras de muebles

Grietas oscuras

Zonas donde se haya observado actividad

Lugares de difícil acceso

El método puede complementarse con trampas adhesivas, que se colocan cerca de los zócalos o debajo de los electrodomésticos en las áreas donde se hallaron cucarachas.

Los cebos de gel ayudan a terminar con las cucarachas.

Otras recomendaciones para mantener las cucarachas lejos de baños y cocinas

A modo preventivo, es fundamental mantener cuidados como

Mantener grietas y espacios sellados

Guardar todos los alimentos en recipientes herméticos

Evitar dejar agua acumulada

Sacar siempre la basura y mantener limpios los rincones