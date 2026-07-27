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Las cucarachas que aparecen en la cocina y en el baño pueden convertirse rápidamente en un problema incómodo y difícil de controlar.
No obstante, existe un truco que lleva poco tiempo de poner en práctica y puede ayudar a combatirlas sin necesidad de llenar la casa de aerosoles: los cebos de gel y trampas adhesivas.
Este método consiste en aprovechar el comportamiento de las cucarachas para que el cebo llegue hasta la concentración de la plaga.
Cómo combatir las cucarachas que aparecen en el baño y la cocina
En caso de sospechar que existan cucarachas en la vivienda, una de las alternativas para combatir esta problemática es utilizar cebos de gel.
A diferencia de los aerosoles comunes, que pueden dispersar los insectos hacia otras zonas, los cebos de gel están diseñados para combatir la colonia desde su refugio.
Para colocarlos, se pueden aplicar pequeños puntos de gel sobre
- Bisagras de muebles
- Grietas oscuras
- Zonas donde se haya observado actividad
- Lugares de difícil acceso
El método puede complementarse con trampas adhesivas, que se colocan cerca de los zócalos o debajo de los electrodomésticos en las áreas donde se hallaron cucarachas.
Otras recomendaciones para mantener las cucarachas lejos de baños y cocinas
A modo preventivo, es fundamental mantener cuidados como
- Mantener grietas y espacios sellados
- Guardar todos los alimentos en recipientes herméticos
- Evitar dejar agua acumulada
- Sacar siempre la basura y mantener limpios los rincones
Cumplir con estos puntos puede ayudar a reducir las condiciones que favorecen la presencia de estos insectos.