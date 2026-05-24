La Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection -más conocida como Tarjeta SENTRI- es una credencial emitida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que permite a sus portadores utilizar carriles exclusivos en los cruces fronterizos terrestres y marítimos .

El funcionamiento es sencillo: los titulares reciben un transpondedor que se coloca en el parabrisas del vehículo, el cual se comunica automáticamente con el sistema de la patrulla fronteriza. Cuando el usuario se aproxima a la frontera, el sistema identifica automáticamente el vehículo y la identidad de los ocupantes.

A diferencia de la visa americana o de la Border Crossing Card (BCC), este documento está especialmente diseñado para agilizar el tránsito de personas que cruzan con frecuencia entre ambos países.

Es oficial | Entrar a Estados Unidos ya no será tan fácil para los mexicanos que no presenten este documento: no es la visa americana (foto: archivo).

La membresía es de carácter individual, lo que implica que, si se viaja en familia, cada integrante debe poseer su propia membresía.

Requisitos, costos y pasos para tramitar la Tarjeta SENTRI

El proceso para obtener la tarjeta SENTRI exige una considerable dosis de paciencia y un meticuloso grado de preparación, sin embargo, los beneficios a largo plazo compensan considerablemente el esfuerzo inicial.

Es fundamental tener en cuenta que la dedicación invertida en este trámite no solo se traduce en una experiencia de viaje más ágil, sino también en ventajas significativas en el transcurso del tiempo.

Está confirmado | Ingresar a Estados Unidos ya no resultará tan fácil para los mexicanos que no muestren este documento: no se trata de la visa americana (foto: archivo).

¿Quiénes son elegibles para solicitarla?

Los ciudadanos de ambos países pueden gestionar su solicitud; ciudadanos mexicanos y ciudadanos estadounidenses. No existen limitaciones de edad, sin embargo, los individuos que sean menores de 18 años requieren el consentimiento de sus padres o tutores legales para formalizar su membresía, lo cual implica que deberán asistir acompañados a la entrevista.

Se requiere que los solicitantes menores estén supervisados en el proceso, asegurando así que se cumplan las normativas correspondientes.

¿Cuánto cuesta?

El costo total del Programa SENTRI es de 120 USD por cada adulto. Esta tarifa unificada entró en vigor recientemente, representando una disminución desde los 122.50 anteriores. Los solicitantes menores de 18 años de edad no requieren pago.

El monto establecido para la participación en el Programa SENTRI es de 120 USD por cada adulto. La reciente implementación de esta tarifa unificada implica una reducción respecto a los 122.50 previos. Cabe destacar que los solicitantes con menos de 18 años de edad están exentos de este costo.

Programar y asistir a la entrevista: tras la aprobación condicional, es imperativo presentarse en un Centro de Inscripción SENTRI con la siguiente documentación: Crear una cuenta en el sistema TTP: accede al portal oficial del CBP en ttp.cbp.dhs.gov y procede a establecer tu perfil personal. Completar la solicitud en línea: es necesario responder un formulario que incluya todos tus datos personales, tales como los lugares resididos, los cambios de comprobantes de ingreso, ocupaciones, entre otros. Realizar el pago: tenga en cuenta que la tarifa es no reembolsable, incluso en caso de que la solicitud sea denegada. Esperar la aprobación condicional: el proceso de solicitud puede demorar aproximadamente entre 10 y 12 meses para conseguir la aprobación. Durante este periodo, la CBP lleva a cabo una exhaustiva verificación de antecedentes. Pasaporte vigente Licencia de conducir o identificación oficial Tarjeta de residencia permanente (si corresponde) Registro vehicular vigente Comprobante de seguro de auto válido en Estados Unidos

En caso de haber enfrentado situaciones como una presencia ilegal, cancelación de visa americana, deportación o negaciones de visa, es aconsejable obtener una asesoría pertinente antes de iniciar el proceso de solicitud para la tarjeta SENTRI.

Es fundamental entender las implicaciones legales y los requisitos necesarios para garantizar que su solicitud sea exitosa. Por tanto, proceder sin el asesoramiento adecuado podría resultar en complicaciones adicionales.

Una vez que hayas obtenido la aprobación de tu tarjeta SENTRI por parte del gobierno de Estados Unidos, el paso subsiguiente consiste en registrarte en el sistema correspondiente de México para beneficiarte de los carriles de Línea Exprés en los puentes fronterizos de Chihuahua.