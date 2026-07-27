Quienes buscan ingresar a Estados Unidos deben prestar especial atención a uno de los documentos más importantes del proceso migratorio.

Un simple error al completar el Formulario DS-260 puede generar demoras, obligar a corregir la solicitud e incluso afectar la aprobación de la visa de inmigrante.

¿Qué es el Formulario DS-260 y por qué es obligatorio?

El Formulario DS-260 es la Solicitud Electrónica de Visa de Inmigrante administrada por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Este documento debe ser completado por todas las personas que solicitan una visa de inmigrante, es decir, quienes pretenden ingresar al país para establecer su residencia permanente.

Dentro del formulario se solicita información detallada sobre:

Datos personales .

Historial familiar .

Antecedentes laborales y educativos .

Información migratoria previa .

Direcciones de residencia .

Datos del pasaporte.

Toda esta información será utilizada por las autoridades estadounidenses para evaluar si el solicitante cumple con los requisitos para obtener la visa .

Estados Unidos puede rechazar el trámite si el DS-260 contiene errores

Completar incorrectamente el Formulario DS-260 puede generar importantes consecuencias durante el proceso migratorio.

Entre los principales problemas que pueden surgir se encuentran:

Demoras en el procesamiento de la solicitud.

Solicitudes de información adicional.

Reprogramación de entrevistas consulares.

Negativa de la visa si la información resulta inconsistente o falsa.

Imposibilidad de continuar con el proceso hasta corregir los errores.

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente cada respuesta antes de enviar el formulario, ya que una vez presentado solo podrá modificarse en situaciones muy específicas mediante el consulado correspondiente.

¿Cómo completar correctamente el Formulario DS-260?

El trámite se realiza exclusivamente de manera online a través del Centro Consular de Solicitudes Electrónicas (CEAC).

Antes de comenzar, el solicitante deberá contar con:

El número de caso asignado por el National Visa Center (NVC) .

Su número de identificación del beneficiario.

Pasaporte vigente.

Información personal completa.

Historial de domicilios, empleos y estudios.

Una vez enviado, el formulario genera una página de confirmación, documento que será obligatorio presentar durante la entrevista consular .

¿Quiénes deben completar este formulario?

El DS-260 no se utiliza para visas de turismo ni para visas temporales.

Está destinado únicamente a quienes tramitan:

Visa de inmigrante basada en una petición familiar.

Visa de inmigrante por empleo.

Visa obtenida mediante el Programa de Diversidad (Visa Lottery).

Otras categorías de residencia permanente procesadas fuera de Estados Unidos.

Sin este formulario correctamente presentado, el Gobierno estadounidense no continuará con el proceso de emisión de la visa de inmigrante, por lo que el solicitante no podrá avanzar hacia la autorización para ingresar legalmente al país como residente permanente.