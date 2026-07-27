Tras darse a conocer la estremecedora muerte de una bebé de 2 años, por un presunto caso de asfixia con una mamadera, un testimonio clave señala a la madre como posible autora del homicidio de su hija. “Ella mató a mis tres hermanas”, apuntó Lucas, su hijo de 17 años.

El pasado 21 de julio se constato el fallecimiento de la pequeña Isabella, en la guardia del Hospital Municipal de Villa Gesell. Sin embargo, los antecedentes de su madre Lucía Sosa presuponen que no se trató de un accidente sino de un caso de triple filicidio.

El desgarrador testimonio de Lucas, el hijo de la madre acusada de matar a su bebe

El fiscal Juan Pablo Calderón decidió imputar a ambos padres como sospechosos de la muerte de la bebé, mientras avanza la investigación y los resultados de la autopsia.

La hipótesis de que no se trató de una muerte accidental se aseveró aún más al darse a conocer el historial de Lucía Sosa: otras dos de sus hijas fallecieron de causas similares. Candela, de tan solo 6 meses, murió en 2013; y Yazmín, de 11 meses, falleció en 2016.

Estremecedor caso en Villa Gesell.

“ Ella mató a mis tres hermanas. La quiero presa o internada en un psiquiátrico” , aseveró Lucas, en diálogo con La Capital. El joven hoy tiene 17 años y es uno de los cuatro hijos que la Justicia quitó del cuidado de Sosa.

Además, en una entrevista con Arriba Argentinos, señaló: “ Nosotros luchamos mucho por mí y por mis hermanos durante casi diez años y que aparezca otra vez el caso de esta persona en televisión matando a otra de mis hermanas duele muchísimo ”.

Según relató el joven, Sosa “ es muy agresiva, junto con su expareja Picard ”. Este clima de violencia se vivía constantemente en el hogar: “ El día de mi cumpleaños de tres años, yo cumplo en octubre, me obligan a ir a esta casa, a estar con ellos, y fue una de las golpizas más grandes que me dieron estas dos personas”.

Los resultados de la autopsia de Isabella, la bebé de 2 años que murió en Villa Gesell

Isabella llegó a la guardia del hospital costero ya sin signos vitales. Según los resultados preliminares de la autopsia, la nena había fallecido por una obstrucción que generó la asfixia.

No osbtante, lo que trata de investigar la justicia es que se murió de esa manera de forma accidental o si hubo una tercera persona que sostuvo la mamadera con fuerza hasta provocar la asfixia.

El estremecedor historial de Lucía Sosa

Entre 2016 y 2018, Sosa y Picard estuvieron detenidos, acusados de asesinar y abusar sexualmente de su hija Yazmín. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 decidió absolverlos porque no había pruebas suficientes y la fiscalía no apeló.

Sin embargo, los peritajes determinaron que la bebé de 11 meses presentaba signos de abuso sexual y tenía cocaína en sangre.

En las últimas horas, la mujer fue sometida a peritajes y uno de los perfiles psicológicos determinó que presentaba indicios de un síndrome facticio o Síndrome de Muchausen: un trastorno mental grave en el que una persona finge o se provoca enfermedades a sí misma o a un tercero bajo su cuidado para recibir atención médica.