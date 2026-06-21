El escrutinio comenzó en Colombia tras el cierre de las mesas de votación a las 16 (18 hora argentina), en una jornada que transcurre sin incidentes ni denuncias formales de irregularidades.
El boletín N° 15 de la Registraduría documenta 12.901.860 votos para el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, correspondientes al 49,67%, y 12.646.859 votos para el aspirante Iván Cepeda Castro, equivalentes al 48,69% de los sufragios totales.
Los jurados de cada mesa se disponen a abrir las urnas para elaborar el formulario E-14, que consigna los votos y son enviados para el preconteo nacional de la Registraduría. Si bien ese proceso es de carácter informativo y no tiene efectos vinculantes, en la primera vuelta tuvo más de 99,9 % de coincidencia con los resultados oficiales.
Hernán Penagos, titular de la Registraduría Nacional, destacó la tranquilidad con la que transcurrió la jornada electoral, mientras el organismo comienza a publicar los primeros boletines del preconteo.
Penagos invitó a la ciudadanía a que se informen por los canales oficiales y los medios de comunicación y a recibir los resultados “con toda la calma”.
“Hemos demostrado que la institucionalidad colombiana es fuerte”, agregó, y aseguró que la ciudadanía puede tener “absoluta confianza” en el sistema electoral.
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