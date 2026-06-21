El escrutinio comenzó en Colombia tras el cierre de las mesas de votación a las 16 (18 hora argentina), en una jornada que transcurre sin incidentes ni denuncias formales de irregularidades.

El boletín N° 15 de la Registraduría documenta 12.901.860 votos para el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, correspondientes al 49,67%, y 12.646.859 votos para el aspirante Iván Cepeda Castro, equivalentes al 48,69% de los sufragios totales.

Fuente: EFE Ernesto Guzmán

Los jurados de cada mesa se disponen a abrir las urnas para elaborar el formulario E-14, que consigna los votos y son enviados para el preconteo nacional de la Registraduría. Si bien ese proceso es de carácter informativo y no tiene efectos vinculantes, en la primera vuelta tuvo más de 99,9 % de coincidencia con los resultados oficiales.

El operativo electoral incluye a más de 400.000 integrantes de la Fuerza Pública en todo el país. Shutterstock

Hernán Penagos, titular de la Registraduría Nacional, destacó la tranquilidad con la que transcurrió la jornada electoral, mientras el organismo comienza a publicar los primeros boletines del preconteo.

Penagos invitó a la ciudadanía a que se informen por los canales oficiales y los medios de comunicación y a recibir los resultados “con toda la calma”.

EFE / Carlos Ortega

“Hemos demostrado que la institucionalidad colombiana es fuerte”, agregó, y aseguró que la ciudadanía puede tener “absoluta confianza” en el sistema electoral.

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